Как сделать из однушки двушку: 2 идеи

В этой однушке было одно существенное преимущество: внутренние стены не несущие. Поэтому желание заказчиков превратить ее в двушку казалось Никите Зубу вполне реальным. Посмотрите, какие варианты он предложил.

Тип дома: монолит-кирпич Площадь квартиры: 44,2 кв. м. без балкона Комнаты: 1 Санузел: 1 Плита: электричество Заказчик: молодая семейная пара без детей Пожелания: совместить кухню и гостиную, выделить изолированную спальню с полноценной кроватью у окна, разделить санузел, в ванной предусмотреть душевую.

Перегородку между гостиной и коридором снесли и выделили небольшую прихожую. В ней поместились комод и платяной шкаф.

Кухню вынесли в коридор.

За счет такого решения получилось сделать просторную гостиную со столовой зоной у окна.

В гостиной предусмотрели барную стойку — недалеко от кухни.

Спальню сделали на месте кухни — получилась изолированная комната с окном и вместительным шкафом вдоль всей стены.

Санузел оставили объединенным. В нем разместили стиральную и сушильную машины (поставили их одна на другую), душевой угол, а также систему хранения над инсталляцией унитаза.

Увеличили прихожую, по сравнению с первым вариантом, отделили ее от гостиной — дизайнер считает, что «грязная» зона должна быть изолирована.

В коридоре выделили место для отдельного санузла.

За счет этого ванная получилась больше и в ней успешно поместился целый хозяйственный блок — там спрятали стиральную и сушильную машину, а также сделали большую встроенную систему хранения.

Кухню оставили на том месте, где она предусматривалась застройщиком. От обеденного стола отказались — оставили барную стойку, к которой можно подойти с двух сторон.

Часть стены между гостиной и кухней снесли, поэтому получилось общее просторное и удобное пространство.

Для того чтобы выделить спальню, построили дополнительные перегородки.

Из-за того, что спальня получилась узкой, от прикроватных тумбочек отказались, но нашли место для небольшого шкафа и комода.

На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.