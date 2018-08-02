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Как сделать из однушки двушку: 2 идеи
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Как сделать из однушки двушку: 2 идеи 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
В этой однушке было одно существенное преимущество: внутренние стены не несущие. Поэтому желание заказчиков превратить ее в двушку казалось Никите Зубу вполне реальным. Посмотрите, какие варианты он предложил.
Тип дома: монолит-кирпич Площадь квартиры: 44,2 кв. м. без балкона Комнаты: 1 Санузел: 1 Плита: электричество Заказчик: молодая семейная пара без детей Пожелания: совместить кухню и гостиную, выделить изолированную спальню с полноценной кроватью у окна, разделить санузел, в ванной предусмотреть душевую.
Перегородку между гостиной и коридором снесли и выделили небольшую прихожую. В ней поместились комод и платяной шкаф.
Кухню вынесли в коридор.
За счет такого решения получилось сделать просторную гостиную со столовой зоной у окна.
В гостиной предусмотрели барную стойку — недалеко от кухни.
Спальню сделали на месте кухни — получилась изолированная комната с окном и вместительным шкафом вдоль всей стены.
Санузел оставили объединенным. В нем разместили стиральную и сушильную машины (поставили их одна на другую), душевой угол, а также систему хранения над инсталляцией унитаза.
Увеличили прихожую, по сравнению с первым вариантом, отделили ее от гостиной — дизайнер считает, что «грязная» зона должна быть изолирована.
В коридоре выделили место для отдельного санузла.
За счет этого ванная получилась больше и в ней успешно поместился целый хозяйственный блок — там спрятали стиральную и сушильную машину, а также сделали большую встроенную систему хранения.
Кухню оставили на том месте, где она предусматривалась застройщиком. От обеденного стола отказались — оставили барную стойку, к которой можно подойти с двух сторон.
Часть стены между гостиной и кухней снесли, поэтому получилось общее просторное и удобное пространство.
Для того чтобы выделить спальню, построили дополнительные перегородки.
Из-за того, что спальня получилась узкой, от прикроватных тумбочек отказались, но нашли место для небольшого шкафа и комода.
На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.
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