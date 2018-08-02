Хиты июля: 10 лучших постов месяца

В нашей традиционной подборке — полезные советы и красивые интерьеры, которые понравились вам больше всего.

Анна Моджаро организовала в однокомнатной квартире закрытую спальню, кухню-столовую и гостиную. Посмотрите, какой секрет позволил дизайнеру все это воплотить в реальность.

Хотите сэкономить и при этом получить кухню, которая шикарно выглядит? Сделать это реально — авторы блога @prosto.remont рассказывают, как.

Владельцы квартиры, Анна Илья Добровольские , обустроили на 43 квадратах в подмосковном ЖК «Арт» свой личный «филиал Копенгагена». Анна часто бывает в Дании по работе — вдохновившись этой страной, она мечтала жить в типичной скандинавской квартире. Причем отправной точкой всего интерьера стал… светильник.

Мы часто недооцениваем роль освещения в интерьере. А зря! В этом посте — 6 нестандартных идей использования света.

Английские традиции, насыщенные цвета и остроумный декор — рецепт этого запоминающегося и уютного интерьера.

Вместе с дизайнером Ольгой Андреяновой рассказываем, как обновить малогабаритку в хрущевке и на чем можно сэкономить бюджет.

Дизайнеры объединили кухню с гостиной, обустроили сразу две гардеробные и предусмотрели экономичное освещение. При создании экологичного интерьера выбор пал на натуральные материалы и пастельную цветовую гамму.

На улице +30 °C, в квартире — еще жарче, да еще и нет кондиционера? Рассказываем, что можно сделать — эти простые способы не потребуют от вас никаких затрат.

Чтобы подружить два стиля в небольшой квартире, дизайнер Серж Махов создал нейтральную базу с классическим уклоном: светлые стены, лепнина, карнизы — все это здесь есть. А вот мебель как будто сошла со страниц каталога для лофтового интерьера.

6 примеров, которые доказывают, что спасти любой интерьер — реально. Причем для этого не обязательно быть профессиональным дизайнером.