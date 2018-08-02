Обновленная столовая АГК получила интерьер с «изюминкой»

Оригинальный дизайн получила обновленная столовая основной промышленной площадки Александринской горно-рудной компании (входит в Группу "Русская медная компания" ) в Нагайбакском районе.

В рамках капитального ремонта в помещении заменили все системы: водоснабжения, вентиляции, отопления, а также оборудование и кухонный инвентарь. Затраты компании составили 10 миллионов рублей.

Кардинально преобразился интерьер — в основу дизайна лег индустриальный стиль, решенный в основных цветах логотипа Русской медной компании. Ярким акцентом стало большое настенное панно из стабилизированного мха. Его сочный зеленый цвет и природная текстура привнесли в образ свежесть, уют и тепло.

"Я езжу на работу из Магнитогорска. Не всегда получалось обед захватить. А сейчас и не стараюсь брать еду с собой: в столовой и готовят хорошо, и недорого. Ну, а интерьер здесь — выше всяких похвал: и не скажешь, что это производственная столовая, внешний вид — на уровне городского кафе!" — делится впечатлениями старший мастер обогатительной фабрики ОАО «АГК» Юрий Жердев.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, изменилась и организация горячего питания: установлены жесткие условия по ассортименту блюд, их качеству и стоимости. В результате существенно выросло число работников, которые пользуются услугами столовой.

"Сегодня в Александринской горно-рудной компании созданы достойные условия для полноценного питания работников. В бытовых помещениях оборудованы комнаты для приема пищи, где есть вся необходимая техника: холодильники, микроволновки, чайники. Вошла в строй полностью обновленная столовая, которая пользуется заслуженной популярностью у наших работников. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что 100% сотрудников АГК обеспечены горячим питанием на производстве. Это еще один важный шаг в создании на нашем предприятии современных бытовых условий, соответствующих высокому уровню производства", — отметила заместитель генерального директора по кадровым вопросам и социальной политике ОАО «АГК» Любовь Юркова.