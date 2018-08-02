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Британцы выпустили антирасистскую обувь
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Британцы выпустили антирасистскую обувь 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британский бренд Marks & Spencer представил коллекцию туфель в тон человеческой кожи — так называемых nude heels. Об этом сообщает Mirror.
Обычно этот популярный вид женской обуви выполняется из материала в тон бледному телесному тону, характерному для белокожих людей. Дизайнеры бренда разработали туфли в цвет кожи мулаток и чернокожих. Кроме того, есть туфли очень светлого телесного цвета, а также выраженного розоватого оттенка и бежевого тона, присущего коже женщин из Юго-Восточной Азии.
Всего в новой коллекции представлено шесть пар лакированных туфель разных оттенков на высоком каблуке и платформе и еще шесть пар на среднем тонком каблуке.
В 2016 году туфли под цвет кожи темнокожих женщин и мулаток выпустил французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен. В коллекции балеток Nudes его бренда Christian Louboutin появилось два новых оттенка, итого в ней семь тонов — от нежно-фарфорового до темно-шоколадного.
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