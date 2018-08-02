Мифы о чугунной посуде, которые портят вам жизнь

Используемая ежедневно кухонная утварь должна быть удобной, прочной и долговечной в использовании. Всем этим характеристикам сполна отвечает чугун, но вместе с тем эта разновидность посуды считается очень деликатной. То и дело из кулинарных передач можно услышать рекомендации не делать с ней то, не делать сё. Хорошо, если эти советы остаются в разумных рамках. Но иной раз доходит до крайностей и по рекомендациям «добрых» экспертов сковороду достают только по праздникам, сдувают с нее пылинки и вообще бояться на нее дышать.

Настало время развеять шесть самых распространенных мифов, связанных с использованием этого любимого всеми предмета кухонной утвари.

Миф 1: чугун до посинения нужно прокаливать

Перед использованием на посуде необходимо создать естественное антипригарное покрытие. Для этого ее прокаливают от получаса до часа на огне, моют, сушат, наносят тонкий слой растительного масла и снова прокаливают в течение примерно одного часа. Для лучшего эффект процесс этот рекомендуется повторить 4-5 раз. На самом деле сковородой можно пользоваться уже после первого раза, и чем чаще, тем лучше. Таким образом на поверхности начнет образовываться защитная пленка из масла. Регулярное приготовление на чугунной сковороде лишь сделает прочнее защитный слой.

Миф 2: чугун нельзя мыть с мылом

Вопреки расхожему мнению, мыло не смывает тот самый защитный слой, над которым вы столько трудились. Чугуну противопоказан контакт с различными моющими средствами, поскольку входящие в их состав вещества могут осесть в порах. Но мыло к этому арсеналу бытовой химии не относится. Защитный слой — это не просто размазанное по сковороде масло, а химически связанный с поверхностью жир. Мыло и мягкая губка ему ничуть не повредят, а только удалят с поверхности остатки приготовленного блюда.

Миф 3: чугун не переносит кислотосодержащие продукты

Плеснуть уксус в новенькую сковороду только что из коробки или варить полдня в «приправленной» сковороде томатный соус, прямо скажем, плохая идея. Но добавление цитрусовых, вина и того же томатного соуса в конце приготовления не вызовет настолько сильную реакцию, что еда приобретет неприятный металлический привкус, а защитный слой успеет разрушиться. Для профилактики после приготовления с кислотосодержащими продуктами чистую посуду можно смазать тонким слоем растительного масла и прокалить в течение одного часа в духовке.

Миф 4: чугуну подходят только деревянные лопатки

Защитный слой масла на поверхности прочнее, чем принято думать. Это не означает, что со сковороды можно что-то снимать вилкой и водить по ней ножом. Но если рецепт предполагает использование металлических щипцов или венчика, вы можете без всяких опасений ими воспользоваться.

Миф 5: к чугуну часто все прилипает

Пока на поверхности есть защитный слой и перед приготовлением сковорода была хорошо разогрета — беспокоиться не о чем. Такая проблема можно возникнуть лишь в том случае, если при приготовлении использовалось мало жира и поверхность посуды была недостаточно смазанной, или в блюде содержалось слишком много сахара, или же сковорода просто нуждается в профилактическом прокаливании.

Миф 6: чугун равномерно нагревается

Чугун хорошо держит тепло — это факт, но нагревается он не очень равномерно. Во время приготовления на сковороде имеются «горячие» и «прохладные» области. Для хрустящей румяной корочки стейка они незаметны, но, к примеру, на заварном креме это отразится, поэтому для него лучше воспользоваться алюминиевой посудой.