Во что одеты кухонные стены?

Кухня — это сердце российского жилища. В советские времена шумные компании проводили много времени на ней. Происходило это и в многолюдной тесной коммуналке, и в просторных квартирах элитных сталинских высоток. Сегодня это чаще всего кухни-гостиные: маленькие, большие, лаконичные или дизайнерские. Основной тон и настроение в них задают обои. Подбирать их нужно не только с эстетической стороны, но и практической.

О том, какие есть нюансы в вопросах выбора обоев на кухню, отвечает эксперт Мебельного торгового комплекса «Гранд» Ирина Соловьева

На какие характеристики при покупке обоев на кухню стоит обратить внимание в первую очередь?

Первое, о чем стоит помнить — кухонные обои должны быть устойчивы к влаге, комфортны в уходе, отличаться прочностью. Они не должны впитывать запахи и бояться огня. Кухня –территория повышенной опасности. Это «маст би» и «отче наш» в обойном деле, и никакие дизайнерские решения не должны отвлечь вас от этой мысли.

yandex_ad_1 Какие виды обоев пользуются наибольшим спросом?

В интерьере кухни можно сочетать разные материалы: стеновые панели, плитку из керамики, камень и непосредственно обои. Последние могут быть из флизелина. Они воздухопроницаемые, не боятся грибка, долго не выгорают, а красить их можно несколько раз.

Популярны для оформления кухни и стеклообои. Это вариант под покраску. Они особенно хороши, если на покрываемой поверхности есть мелкие трещинки и дефекты. Стеклообои легко задекорируют недостатки.

Плюсом такого вида покрытия является то, что их можно красить акриловой краской или краской на водной основе, причем несколько раз. Надоел бежевый? За сутки кухня становится, например, голубой, дополняется новыми аксессуарами или посудой в тон.

Завершают тройку лидеров жидкие обои. Чтобы их нанести, не нужно специально готовить и обрабатывать стены. Они наносятся просто — как штукатурка. В итоге, вы получите покрытие, визуально похожее на ткань или дерево. Это сделает вашу кухню особенно уютной.

Ни в коем случае не стоит использовать жидкие обои в рабочей зоне, у них есть один минус — они боятся влаги.

Для рабочего места лучше использовать керамическую плитку или так называемый фартук. Ссегодня их много с различными рисунками: городскими пейзажами, геометрическим орнаментом, с градиентом, растительным и абстрактным дизайном.

Ирина, скажите, а как правильно выбрать цвет?

Идеально, конечно, советоваться с дизайнерами-декораторами. Образование и опыт профессионала позволит не наломать дров, и сделать интерьер правильным и отражающим ваш вкус. Но если вы не готовы довериться кому-то третьему, то придется «подковаться» самим.

Для кухни лучше выбирать красный, оранжевый или желтый цвет. Такие расцветки вызывают аппетит, повышают внимание и мотивируют нас к активности.

Конечно, мы говорим об использовании более мягких оттенков в базовом интерьере и привыбре обоев. Элементы поярче — это уже декоративные детали.

yandex_ad_2 Холодные цвета — синий, фиолетовый, зеленый, голубой — не самый лучший способ оформить кухонное пространство, если, конечно, вы не сидите пожизненно на строжайшей диете. Универсальным цветом для кухни считается белый. Он ассоциируется с солнцем, визуально расширяет пространство, прекрасно сочетается со всеми другими цветами. Чтобы не переборщить со стерильностью, обои белого цвета можно сочетать с более яркими, выделяя акцентную зону, например, стену напротив кухонной конструкции.

Отличным «партнером» для белых стен станут фотообои на акцентной стене либо покрытие с ярким абстрактным принтом.

Ввиду необычайной популярности скандинавского дизайна, который славится натуральными цветами, спросом пользуются пробковые обои. Возможно, они и станут изюминкой и вашего кухонного интерьера.