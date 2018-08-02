Семь шагов к тишине в квартире

Немногие жильцы многоквартирных домов могут похвастаться безупречной звукоизоляцией своих квартир. Уровень уличного шума обычно очевиден еще на стадии покупки, а вот картонные стены могут стать неприятным сюрпризом уже после покупки. Как это исправить с помощью небольшого усовершенствования отделки, а также правильной расстановки мебели и аксессуаров, рассказали ижевские дизайнеры.

1. Позаботьтесь о дверях

То, насколько хорошо входная дверь будет защищать вас от шума, зависит от многих факторов: ее конструкции, материала, из которого она изготовлена, плотности притвора и даже качества порога. Позаботьтесь о том, чтобы устранить зазоры между коробкой и дверью.

Не стоит для этого использовать монтажную пену. Лучше взять цементный раствор или дверной уплотнитель: в отличие от пены они не проводят звук и существенно снизят уровень шума. Ольга Сунцова , дизайнер интерьеров 2. Посадите цветы

Известно, что растения, особенно те из них, которые обладают массивной кроной, отлично поглощают шум: уличный, если стоят на подоконниках, или соседский при размещении у стены.

Выгоднее всего в плане звукоизоляции и эстетики размещать живые растения возле окон и наружных дверных проемов. Особенно эффективны крупные растения с массивной кроной, такие как монстера, диффенбахия, драцена и фикус. Но нужно помнить, что возле окон крупные листья превращаются в пылесборники, поэтому их нужно регулярно, но деликатно протирать мягкой влажной тканью. Оксана Макарова, фитодизайнер 3. Опустите занавес

Лучший способ улучшить звукоизоляцию в квартире, даже если вы живете рядом с оживленной автотрассой, установка современных окон. Но уменьшить шум с улицы помогут также плотные шторы. Оптимальные материалы для почти полной изоляции бархат, вельвет и парча. А театральная драпировка не только красива, но и практична она усилит шумопоглощающие свойства штор.

Есть один нюанс: эти ткани будут нелепо смотреться в маленьких комнатах с низкими потолками. Поэтому, если у вас скромный метраж квартиры, можно использовать лен и жаккард в сочетании с многослойным, но воздушным тюлем, посоветовала Ольга Сунцова.

Фото: архив редакции 4. Перекройте ток Если у вас то и дело появляется чувство, что сосед зевает прямо в вашей квартире, возможно, в этом виноваты розетки. В некоторых домах отверстия для них делают сквозными. Звукоизоляционная пробка из минеральной ваты или асбестовой ткани решит проблему. Но помните, что все работы с электричеством лучше доверить профессионалам.

5. Украсьте стены

Конечно, самое эффективное решение этой проблемы родом из Советского Союза, и имя ему настенный ковер. Но если вы не настолько открыты для экспериментов и предпочитаете советской классике современный скандинавский стиль, на помощь придут пробковые панели, декоративные полотна из шерсти или другой плотной ткани эти аксессуары помогут в борьбе за звукоизоляцию.

6. Добавьте ворса

Если на этапе ремонта вы не обзавелись добротным деревянным полом, вам на помощь придут ковры с длинным пушистым ворсом они уменьшат уровень шума в квартире. Более того, соседи снизу тоже скажут вам спасибо за тишину.

При выборе ковра нужно учитывать, что ковер из 100%-й синтетики очень быстро скатается, будет электризоваться и притягивать из-за этого всю пыль. Поэтому предпочтению лучше отдать изделиям с бОльшим содержанием натуральных материалов, предупредила Ольга Сунцова.

7. Мебель к стене

Внушительная домашняя библиотека не только говорит об эрудиции хозяина, но и положительно влияет на звукоизоляцию квартиры. Книжный стеллаж во всю стену прекрасное решение для тех, кому не повезло с соседями по этажу. Если соседское присутствие ощущается в вашей спальне, отличным выходом станет кровать с массивным деревянным изголовьем. А декоративный балдахин над кроватью привнесет в интерьер стильный акцент и создаст островок тишины.