Пентхаус в Днепре: минималистичный интерьер для жизни

Над созданием интерьера этой квартиры в городе Днепр работала местная дизайн–команда во главе с архитекторами Анной Пахомовой и Олегом Азовским. Заказчица сразу оговорила несколько важных моментов: объединённое пространство кухни–столовой–гостиной, изолированное от приватной зоны; детской не нужно, так как дети приезжают нечасто и на короткий срок; максимальная функциональность (помимо отдельной гардеробной, шкафы в общественной зоне и в каждой спальне); и самое главное — лаконичный, минималистичный интерьер. В этом они были единодушны с архитекторами, чьё творческое кредо — минимализм, поэтому сложности и спорные моменты были исключены. «Это тот случай, когда заказчики не мешают творить, а только ждут скорейшей реализации проекта», — улыбается Анна.

Особое пожелание владелицы — чтобы в доме всегда было чисто и аккуратно, никаких глянцевых поверхностей и марких материалов. Из соображений практичности пол отделали микроцементом. «Это современный, очень практичный материал, к тому же бесшовный, — поясняет Олег. — Он хорошо проводит тепло и легко ремонтируется, на нём не видны следы от ног и мелкого мусора (волос, пыли), а это важно, так как хозяйка любит чистоту и порядок в доме». Кроме микроцемента архитекторы задействовали керамическую плитку и паркет — в зависимости от функции той или иной зоны.

Стены прихожей и в зоне кухни оформили матовыми панелями FENIX светлого и тёмного оттенка. «Материал был придуман производителем для столешниц, однако он очень практичен и прочен, за ним легко ухаживать, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы использовали его для декора стен», — продолжает Олег. К ним добавили матовую краску — получился идеальный фон для дизайнерских предметов интерьера, а панели под дерево и стекло добавили теплоты и контраста. «Для реализации задуманного мы применили как натуральные, так и промышленные, но экологически чистые материалы, — замечает Анна, — благодаря современным технологиям и новым материалам можно реализовать самые смелые и интересные идеи. Арсенал выразительных средств у архитекторов сейчас несравненно больше, чем десять лет назад, и даже в таком скупом и лаконичном в художественном смысле стиле, как минимализм, можно развернуться».

Анна Пахомова отмечает: «Впервые в нашей практике всем процессом согласования и выбором материалов занималась заказчица. Супруг не знал, что происходит на объекте, и увидел готовый интерьер (вплоть до расставленных аксессуаров и развешанных вещей в гардеробной) в самом конце. Мы волновались, как он отреагирует и что скажет. Поскольку заказчик — человек консервативный и ему очень сложно привыкать к новому, то, как мы и предполагали, результат его не впечатлил. Он ходил и спрашивал, почему так, а не как на старой квартире и т.д. Но! Спустя неделю позвонила заказчица и рассказала о том, что, заехав на старую квартиру за оставшимися вещами, супруг воскликнул: „Боже, как мы тут раньше жили!“ Для нас это был взрыв эмоций. Как же здорово, когда человек — пусть и не сразу, но всерьёз и надолго — влюбился в новое для себя пространство».