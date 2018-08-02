Дом на берегу горного ручья: интерьер, вдохновлённый ландшафтом

Фабула проекта строится на неразрывном единении с природой, медитации и самопознании. Дом находится на склоне и окружён густым девственным лесом. Рядом протекает бурлящий чистый горный ручей, который вместе с живописным ландшафтом является смысловым и энергетическим центром пейзажа.

Организация внутреннего пространства подчинена этому центру, самой природе. Сплошное панорамное остекление позволяет любоваться меняющимися от сезона к сезону красками, наблюдать за текущей водой, качанием веток и колыханием травы. Интерьер существует в неразрывном единстве с природой: он словно продолжает её, подражает динамичным и пластичным формам окружающей среды.

Зелёный травяной покров заменяет мягкий и тёплый шерстяной ковролин, тянущимся ввысь соснам вторят вертикальная графика деревянных буазери и ажурное переплетение ножек обеденной группы, ниспадающие складки плотных штор напоминают о колышущихся на ветру ветвях деревьев, а камин, сложенный из огромных валунов песчаника, становится миниатюрным слепком горного склона, расположенного поблизости.

Для авторов было особенно важно, чтобы перетекание природного пространства внутрь дома и обратно проис­ходило свободно и естественно. «Границы между экстерьером и интерьером условны, виртуальны, — говорит Юрий Зубенко. — Мы хотели, чтобы ни одна преграда не мешала взгляду, поэтому окна изготовлены единым, сплошным остеклением, без открывающихся частей. Нашей задачей было ввести человека в состояние дзен, где он полностью отрешится от суеты и забудет про сумасшедшие дни, проведённые в мегаполисе. Вся колористика подчинена мягкому контрасту натуральных пепельно-пастельных тонов интерьера и сочных, ярко-зелёных оттенков буйной растительности за окном».

Большой, открытый объём, не разделённый внутренними перегородками, даёт возможность человеку чувствовать себя максимально комфортно. Просторная гостиная наполнена воздухом и светом. То же чувство предельной свободы испытывает человек и на открытом воздухе. Ощущение единения с природой создаёт и плавное, без перепадов, перетекание пола в травяной газон.

«Как и в природе, где не существует главного и второстепенного, всё равнозначно, так и здесь мы стремились к тому, чтобы предметы соподчинялись, никто не солировал и не тянул одеяло на себя. Каждый элемент, каждая деталь дополняют друг друга и вместе создают атмосферу гармонии и умиротворения».

Юрий Зубенко отмечает: «Мы проектировали дом таким образом, чтобы он казался предметом одушевлённым, естественным, живым, как и природа вокруг. Поэтому человек, живущий здесь, чувствует себя по-настоящему свободно и легко вдали от каменных городских джунглей. Первозданная, нетронутая красота здешней природы заставляет по-новому, более ответственно взглянуть на то, что ты делаешь, обязывает скрупулёзнее относиться к своей работе и создавать вещи, которые бы гармонично вписывались, сосуществовали на равных с уже сотворённым величественным природным ландшафтом».