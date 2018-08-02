5 вещей, которые стоит отнести в химчистку

Правильный уход — основа долговечности нашего гардероба. Есть вещи, которые ты не постираешь руками или в машинке, и на это множество причин: либо ткань расползется, сядет, потускнеет, либо стирка займет много сил и времени, а долгожданного эффекта так и не будет. Мы расскажем, какие вещи однозначно стоит отнести в химчистку.

1. Свадебные платья

Химчистка деликатной ткани — достаточно сложный процесс. Возвращение первоначального вида наряду осложняют декоративные элементы: кружева, вышивка, бисер, камни и стразы. Если после свадебного банкета на твоем платье остались пара пятен вина, не спеши расстраиваться. Чтобы вернуть наряду изначальную чистоту, отнеси изделие в химчистку. Технолог осмотрит загрязнения, оценит сложность работы и подберет оптимальный метод химической чистки. Помни, что ткань свадебного платья очень чувствительна к химическим средствам, поэтому не пытайся устранить загрязнения самостоятельно: даже если они кажутся простыми, ты рискуешь испортить наряд.

2. Ковры

Чистота в доме — это не только обязательное условие комфортной и уютной атмосферы, но и залог твоего здоровья. Чистка ковра в домашних условиях — трудоемкое и малоэффективное занятие. Даже самый качественный и дорогостоящий пылесос не всегда спасает от сложных загрязнений. Жирные, липкие пятна, следы от вина и кофе обычной чисткой не удалить. Воспользуйся услугами химчистки, и твоему ковру подарят новую жизнь без ущерба для фактуры и цвета. В короткие сроки ты получишь ковер, очищенный от любых загрязнений, пыли и аллергенов.

3. Игрушки

Мягкие игрушки — любимый предмет ежедневных игр наших детей. Они быстро пачкаются, теряя свой внешний вид, и собирают пыль, становясь опасными для здоровья элементами домашнего интерьера. Эффективно очистить их в домашних условиях достаточно сложно. После стирки игрушки теряют форму и цвет, а при неправильной сушке наполнитель начинает подгнивать, за счет чего размножаются микробы. Чтобы избежать негативных последствий и не отправить игрушку в мусорку, отнеси ее в химчистку. После того как химчистка мягкой игрушки закончится, ее передадут на дезинфекцию. Закончив обработку, мастера просушат игрушку, и она будет выглядеть как новенькая. Размер игрушки не имеет значения: ты можешь заказать химчистку больших декоративных игрушек, которые не предназначены для игр.

4. Меховые изделия

Изделия из меха быстро накапливают пыль, грязь, соль и другие разрушающие вещь вещества. Основное правило ухода за мехом — регулярная чистка. Не пытайся стирать норковую шубу в стиральной машинке или вручную — ты испортишь изделие. В химчистке «Диана» применяются современные технологии и препараты, которые способны сделать мех шубы мягким, пушистым и блестящим. При необходимости мастера заменят подкладку изделия и фурнитуру, проведут мелкий ремонт.

5. Одеяла, пледы и покрывала

Все эти услуги ты можешь заказать на сайте сети химчисток «Диана». На российском рынке компания представлена с 1993 года и работает на новейшем оборудовании, привезенном из Германии, Швеции и Италии. В 2016 году «Диана» вошла в десятку лучших химчисток мира по итогам Global Best Practice Awards. Также компания оказывает услуги по химчистке одежды и предметов домашнего интерьера, уборки, ремонту одежды, обуви, перчаток, ремней, зонтов, чемоданов и сумок.