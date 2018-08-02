Рай на земле: 12 вещей с тропическим принтом 

Сочные оттенки зеленого, сказочные птицы и россыпь экзотических фруктов на наряде — отличный способ поднять настроение себе и окружающим. Этим летом дизайнеры нанесли тропический принт на все: от пляжных платьев до костюмов в пижамном стиле. Виды рисунка тоже разные: под старинные гравюры, вышивку на гобеленах и традиционные гавайские орнаменты. Среди них легко узнать фирменный почерк Алессандро Микеле: креативный директор Gucci выбрал для принта пейзаж, разукрасив его в кричащих, почти кислотных, цветах. Впрочем, это последний тренд, которому последовал и более консервативный Эли Сааб. Его брючный костюм в зеленой гамме тоже украшают неоновые детали.