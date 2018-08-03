3 варианта летнего маникюра для настоящих леди

Лето неумолимо близится к своему финалу, смелые ногтевые дизайны сменяют более умеренные варианты. Мы собрали три ярких варианта для дизайна ногтей, которые подойдут как для офисных будней, так и для отдыха в жарких странах, в нашем материале!

Negative Space

Мы уже рассказывали, как сделать дизайн в стиле Negative Space в пастельных тонах. Поэтому на этот раз мы решили показать, что яркие цвета тоже отлично смотрятся на прозрачной ногтевой пластине. Геометрия — наиболее оптимальный и современный вариант дизайна. Напомним, что если вы рисовать фигуры на подложке из прозрачного лака, то в таком случае стоит покрыть цветным лаком край ногтя. Так по мере отрастания дизайн будет выглядеть аккуратно.

Необычный френч

Привычный, но порядком поднадоевшим френч тоже можно модифицировать. К примеру, традиционную полоску можно растянуть на полногтя и поэкспериментировать с яркими цветами. Дополнить френч можно лаконичным дизайном — графичной линией, выполненной в той же цветовой гамме, что и полоска френча.

Градиент

Градиент — достаточно простой для выполнения дизайн, который при всей своей простоте выглядит как произведение искусства. При выборе цветов для градиента отдавайте предпочтение оттенкам одной цветовой гаммы. Помните, что отлично сочетаются между собой пастельные цвета. Создать градиент на ногтях вы можете даже в домашних условиях с помощью губки. Но мы советуем доверить свои пальчики профессионалам, ведь в их арсенале зачастую есть специальный аэрограф. С этим незатейливым прибором переход от цвета к цвету получится более плавным, а дизайн будет смотреться гармоничней.

За помощь в организации съемки благодарим салон Nail Sunny!

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова