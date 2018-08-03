Ещё
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 варианта летнего маникюра для настоящих леди 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Лето неумолимо близится к своему финалу, смелые ногтевые дизайны сменяют более умеренные варианты. Мы собрали три ярких варианта для дизайна ногтей, которые подойдут как для офисных будней, так и для отдыха в жарких странах, в нашем материале!
Negative Space
Мы уже рассказывали, как сделать дизайн в стиле Negative Space в пастельных тонах. Поэтому на этот раз мы решили показать, что яркие цвета тоже отлично смотрятся на прозрачной ногтевой пластине. Геометрия — наиболее оптимальный и современный вариант дизайна. Напомним, что если вы рисовать фигуры на подложке из прозрачного лака, то в таком случае стоит покрыть цветным лаком край ногтя. Так по мере отрастания дизайн будет выглядеть аккуратно.
Необычный френч
Привычный, но порядком поднадоевшим френч тоже можно модифицировать. К примеру, традиционную полоску можно растянуть на полногтя и поэкспериментировать с яркими цветами. Дополнить френч можно лаконичным дизайном — графичной линией, выполненной в той же цветовой гамме, что и полоска френча.
Градиент
Градиент — достаточно простой для выполнения дизайн, который при всей своей простоте выглядит как произведение искусства. При выборе цветов для градиента отдавайте предпочтение оттенкам одной цветовой гаммы. Помните, что отлично сочетаются между собой пастельные цвета. Создать градиент на ногтях вы можете даже в домашних условиях с помощью губки. Но мы советуем доверить свои пальчики профессионалам, ведь в их арсенале зачастую есть специальный аэрограф. С этим незатейливым прибором переход от цвета к цвету получится более плавным, а дизайн будет смотреться гармоничней.
За помощь в организации съемки благодарим салон Nail Sunny!
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock
Видео: Екатерина Худякова
Passion.ru: последние новости
«Мой пластический хирург перестарался»: 49-летняя Юлия Меньшова показала «настоящее лицо» и ответила на критику «Обязательное фото в купальнике»: Ксения Собчак демонстрирует подтянутую фигуру и стройные ноги на яхте «На следующий день приехала скорая»: Саша Савельева рассказала о неудачной голодовке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей23
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Некрасивые жены звездных красавцев8
Российские знаменитости, служившие в армии16
20 признаков того, что старость уже наступила67
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение