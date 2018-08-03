5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн

Оформляя интерьер, мы то и дело сталкиваемся с необходимостью прятать провода и аудиосистемы, маскировать электронику, аккуратно вписывать в обстановку крупногабаритную технику. Делимся полезными идеями, как не дать бытовым приборам испортить внешний вид квартиры.

Самый простой способ сделать технику незаметной в интерьере — скрыть ее за фасадами мебели. Современные производители позволяют встраивать буквально все — от холодильников до кофеварок.

Многие производители предлагают на выбор модели в различных цветах и стилях. Например, для кухни в стиле прованс отлично подойдут ретромодели, а для минималистичной квартиры — техника с лаконичным современным дизайном. Такая точно не навредит общему настроению интерьера.

Оригинальная и стильная техника может стать главным акцентом интерьера. Лаконичные современные модели маскировать не надо — они красивы сами по себе. Например, пылесос с крутым дизайном.

А если хотите, чтобы крупные и мелкие бытовые помощники смотрелись гармонично — выбирайте модели из одной коллекции.

Оригинальный способ вписать в обстановку крупногабаритную технику — покрасить ее (например, грифельной краской). Или оклеить декоративными наклейками, самоклеющейся пленкой. Вариант особенно хорош для обновления старой бытовой техники.

Приборы можно спрятать: в шкаф, в нишу, в подсобное помещение, за раздвижными дверцами, шторками, ширмой. Выход пригодится тем, кто сохраняет прежнюю рабочую бытовую технику, обновляя интерьер.