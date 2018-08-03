Основа основ: 10 комплектов красивого и удобного нижнего белья

С содроганием вспоминаем те времена, когда красивое нижнее белье подразумевало слои кружева, тесемочки и даже стразы. О вкусах не спорят: иногда и обилие декора может выглядеть потрясающе (вспомним хотя бы Fantasy Bra Victoria's Secret). Для реальной жизни такие произведения искусства, к сожалению, не приспособлены. К тому же, мода на бельевой стиль стирает границы между тем, что должно быть под одеждой и прочими предметами гардероба. Надеть бралетт с джинсами на высокой талии? Запросто. Черное кружево или сетка под полупрозрачную блузу? Идеально. Модные тренды и активный образ жизни сами подталкивают к выбору более простого и удобного белья. Хлопок, широкие удобные лямки, отсутствие поролона и лаконичный дизайн — вот, чего порой хочется даже поклонницам Agent Provocateur.