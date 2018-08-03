5 интерьерных стилей для детской комнаты

Покупка мебели для детской комнаты — непростая задача для любого родителя. Мода на дизайн интерьеров постоянно меняется: появляются новые решения в составлении планировки, разработчики трудятся над созданием разнообразия экологичных функциональных моделей, а дизайнеры предлагают бесконечное множество вариантов цветовой палитры. Такое разнообразие запросто может сбить с толку, поэтому дизайнеры интернет-магазина MiaSofia посоветовали нам несколько интересных вариантов оформления детской комнаты в классическом стиле.

1. Романтическая классика

Если твой ребенок обожает все оттенки розового, легкая и изящная коллекция мебели в сдержанных светлых оттенках поможет тебе создать интерьер средневекового замка в комнате юной принцессы. Романтизм — это изысканный и легкий стиль, которому свойственна пластика линий и утонченная элегантность. Мебель в стиле романтизма не только красива, но и безопасна — скругленные углы, безопасные ручки и ограждения для кроватей уберегут твоего ребенка от ненужных травм. Мягкие светлые оттенки в интерьере детской комнаты будут располагать к отдыху и релаксации. В коллекциях представлены все необходимые элементы для создания законченного интерьера, а кровати с выдвижным спальным местом помогут оптимально организовать комнату для нескольких детей. Заказать детскую мебель в стиле романтизм

2. Неоклассика

Чтобы визуально расширить пространство небольшой детской комнаты, в оформлении помещения тебе стоит придерживаться светлых тонов. Дизайн в стиле неоклассика представлен в голубом, белом, бежевом, кремовом, шоколадном оттенках и сочетаниях. Интерьер в неоклассическом стиле добавит комнате спокойствия и уюта, а широкий выбор сочетаний расцветок и декоров позволит мебели вписаться в любой интерьер. Коллекции мебели в стиле неоклассик предлагают большое количество модулей для хранения: шкафы и столы с возможностью их углового размещения для экономии пространства, стеллажи и полки с раздвижными фасадами, тумбы и выдвижные ящики в тахте. Для небольших комнат отличным решением будет двухъярусная кровать. Для доступа на второй уровень можно установить передвижную металлическую лестницу или ступени, каждая из которых является дополнительным местом для хранения. В столешнице угловых столов предусмотрено отверстие для вывода проводов, а благодаря съемному накладному цоколю мелкие предметы не будут попадать под мебель. Заказать детскую мебель в стиле неоклассик

3. Прованс

В этих коллекциях гармонично объединились чистота линий, изысканность и шарм. Простота прованса создает ощущение уюта, в нем прослеживается очарование французских деревень и неповторимая атмосфера Средиземноморья. Здесь нет места вычурной роскоши и ярким нестандартным решениям. Мебель в стиле прованс привнесет в атмосферу уют и окутает комнату легкой невидимой дымкой французской романтики. Главная отличительная черта стиля — это оттеночная палитра: в ней гармонично объединилась слоновая кость с благородным золотом. Чтобы придать мебели изысканный внешний вид, мастера используют технологию искусственного состаривания поверхностей. Для создания уютного интерьера ты можешь выбрать все необходимые предметы мебели для спальни, гостиной или прихожей. Заказать детскую мебель в стиле прованс

4. Барокко

Стиль барокко зародился в Италии 16 века, но максимальный расцвет он получил в период правления французского короля Людовика XIV, любившего роскошь и откровенно выставленное на показ богатство. Главная отличительная черта стиля в дизайне — величие во всех его проявлениях: роскошь, благородная отделка, наличие замысловатых архитектурных элементов. Стоит помнить, что для маленькой комнаты этот стиль не подойдет. Интерьер, оформленный в таком направлении, в обязательном порядке дополняется красивой мебелью с художественной резьбой по дереву, плавными линиями и очертаниями. Большое зеркало в резной раме поможет завершить богатый образ, создаваемый остальными элементами декора. Заказать детскую мебель в стиле барокко

5. Ноктюрн

Коллекции мебели в стиле ноктюрн созданы для настоящих ценителей французского стиля. Мебель темных оттенков создает непередаваемую атмосферу неторопливой сельской жизни, присущей французской глубинке прошлых лет. Ты можешь выбрать коллекцию мебели в черном цвете, что позволит подобрать предметы обстановки для комнаты в разной цветовой гамме и сделать интерьер более интересным. Такой вариант понравится любителям нестандартных подходов и неординарных интерьерных решений. Открой для себя свежесть и легкость очаровательных предметов мебели прованской старины. Заказать детскую мебель в стиле ноктюрн

Выбрать и заказать мебель можно на сайте магазина детской мебели MiaSofia. Магазин существует с 2012 года и сотрудничает более чем с 25 фабриками, предлагая широкий ассортимент детской мебели и аксессуаров. В MiaSofia представлены коллекции мебели лучших отечественных и зарубежных производителей, качество которых подтверждено временем. Ознакомиться с изделиями ты можешь в шоу-румах проекта в Москве и Екатеринбурге. Или можешь заказать мебель на сайте самостоятельно, воспользовавшись удобным каталогом. Чтобы лучше представить будущую детскую комнату, менеджеры магазина могут бесплатно сделать 3D-проект расстановки мебели по реальным размерам помещения.