Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил

Как многие знают, очень сложно организовать гардероб и тем более содержать его в порядке. Но нет ничего невозможного, и если приложить немного усилий, то они, несомненно, вознаградятся — ваша гардеробная станет образцом для подражания, вызывая восхищение знакомых. Но чтобы добиться такого результата, следует знать небольшой свод правил, выполнение которых и приведёт к желаемой цели.

1. Зачистка периметра

Это очень важный подготовительный этап, с которого необходимо начинать правильно организовывать хранение вещей в гардеробе. Поэтому без лишних сожалений избавляемся от одежды и аксессуаров, которые уже давно не носим. Их лучше всего раздать знакомым или отдать на благотворительность.

2. Разделяй и властвуй!

Следующий шаг позволит очень быстро и легко получить доступ к необходимым вещам. Причём есть два способа «организовать» одежду. Первый — рассортировать её по цвету, второй — по типу. Также следует решить, что вы повесите на вешалки, а что будет храниться просто в аккуратно сложенном виде.

Наше мнение:

— Как показывает опыт, не стоит складировать одежду в чересчур большие стопки. Лучше ограничиться компактными, но легко доступными стопочками. При этом оптимально будет расположить плотные вещи снизу, а более лёгкие — сверху.

3. Не забываем про освещение

Хорошее освещение — верный помощник в поиске даже самой маленькой вещи в шкафах и самых отдалённых ящичках. А значит, не стоит ограничиваться лишь светом от люстры. Позаботьтесь о дополнительной подсветке по бокам или даже встроенных в саму мебель точечных светильниках, с помощью которых можно будет без проблем разглядеть всё наполнение шкафа.

4. Держите всё под рукой

Одежду и аксессуары следует расположить таким образом, чтобы не приходилось каждый раз перерывать всё в поисках какой-нибудь конкретной вещи. Поэтому внимательно сортируйте свой гардероб, а те джинсы или футболки, которые носите чаще всего, поместите на передний план.

Наше мнение:

— Оптимальным вариантом будет складывать сезонные или редко используемые вещи на верхние полки. Таким образом вы не только задействуете дополнительное пространство наверху, но и освободите много места для лучшего доступа к «популярным» предметам вашего гардероба.

5. Задействуем вертикальное пространство

Чтобы место не пропадало зря, необходимо его применить с пользой для вашего гардероба. Узкие стеллажи до самого верха шкафа подойдут для этого как нельзя более кстати, так что обязательно займитесь этим вопросом. А если у вас открытый гардероб — задействуйте пространство под самым потолком, там прекрасно разместятся полки с теми вещами, которые вы не так часто надеваете.

6. Используем прозрачные контейнеры

Они хорошо помогают сортировать одежду и получать к ней быстрый доступ как вручную, так и зрительно. Теперь не придётся перерывать всю стопку в поисках конкретной майки, ведь её можно будет увидеть в любом месте прозрачного контейнера. А если ёмкость слишком большая, следует воспользоваться вкладышем-органайзером, что также сделает гардероб лучше.

7. Про обувь на каблуках

Такую тему хочется затронуть отдельно, ибо это животрепещущий вопрос для многих девушек. Чтобы быстро и качественно организовать хранение обуви на каблуках, надо лишь приделать несколько металлических трубок к стене. Быстро, здорово и девушки довольны — а это главное, особенно если касается гардероба!

8. Налаживаем слежку

Конечно, мы не будем ставить жучки или gps-датчики как в шпионских фильмах, но вот обозначить коробки с обувью (которых у некоторых семей довольно много) всё-таки полезно. Причём можно по старинке, вручную подписать, где какая пара. А можно пойти модным путём и, сфотографировав обувь в коробках, наклеить снимки прямо на упаковку.

9. Всё как на подбор

Помимо практической организации шкафа, не стоит забывать и об эстетической составляющей. Так что старайтесь подбирать если и не одинаковые вешалки, то хотя бы одного типа или из той же серии.

10. Всему своё место

Для хорошей ориентации в своём гардеробе наиболее востребованные вещи лучше всего располагать на уровне глаз. Поэтому то, чем пользуетесь реже, отправляйте на нижние полки. А что делать с сезонными и редко используемыми вещами — вы и так уже знаете.

11. Как в модном бутике

Для истинных поклонников скандинавского стиля, а также для приверженцев минимализма идеальным решением могут стать мобильные стойки. Причём особенно актуальны они будут в небольших помещениях. Вариант с открытым гардеробом также хорош, ведь визуально он не будет создавать ограничений, а значит пространство покажется шире и свободнее.

pinterest.com Читайте также:

Как обустроить гардероб для мужчины: 10 примеров и 30 идей

Всё о гардеробной комнате: для мужчин, женщин, детей и самых маленьких квартир

От освещения до плечиков: всё про удобную гардеробную