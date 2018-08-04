В жилом доме на Кондратьевском проспекте обрушился потолок

В Петербурге в доме, расположенном на Кондратьевском проспекте, обрушился потолок, в результате чего чуть не пострадали дети, передает «Росбалт»

Потолок упал в детской комнате, лишь по счастливой случайности в помещении никого не было.

Жильцы этого 100-летнего здания давно жалуются на его аварийное состояние и постоянную вибрацию.

«Стены и пол вибрируют от огибающих дом трамваев, от шагов соседей. На потолках и стенах трещины», — написали жильцы в социальной сети.

По их словам зданию срочно требуется проводить капитальный ремонт.