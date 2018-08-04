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В жилом доме на Кондратьевском проспекте обрушился потолок
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В жилом доме на Кондратьевском проспекте обрушился потолок 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге в доме, расположенном на Кондратьевском проспекте, обрушился потолок, в результате чего чуть не пострадали дети, передает «Росбалт».
Потолок упал в детской комнате, лишь по счастливой случайности в помещении никого не было.
Жильцы этого 100-летнего здания давно жалуются на его аварийное состояние и постоянную вибрацию.
«Стены и пол вибрируют от огибающих дом трамваев, от шагов соседей. На потолках и стенах трещины», — написали жильцы в социальной сети.
По их словам зданию срочно требуется проводить капитальный ремонт.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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