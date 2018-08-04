Где хранить вещи, которым пока не требуется стирка?

Продолжая традицию совместных материалов с сайтом Houzz (www.houzz.ru), расскажем об эстетичных решениях хранения одежды. Как поступить со свитером, который вы надели один раз? Или шарф? В шкаф к чистой одежде не хочется — в замкнутом пространстве хорошо передаются запахи, а стирать после каждого выхода в свет — значит стремительно сокращать век ткани. Некоторым из вас эта проблема, возможно, покажется надуманной, ведь можно повесить одежду на спинку стула, а если одежды много — на тренажер или шведскую стенку. Но есть и другие, более удобные варианты!

На открытом рейле

Универсальная и довольно объемная система хранения — металлические рейлы, на которых поместится одежды всей семьи. В зависимости от количества свободного места, выбирайте стойку на колесах (как в магазине) или систему, которая крепится на стену и чем-то напоминает трубу.

Коридор — Стиль: Рустика

Высота крепления рейла может быть любой. Предыдущий вариант (рейл на уровне одного пиджака над полом) не предполагает обилия вещей; решение с рейлом над комодом способно заменить собой даже полноценный шкаф.

Спальня — Стиль: Современный от Фотосъемка в городе Berkeley ilumus photography and marketing

На крючке

Этот способ хранения почти ничего не стоит и подходит абсолютно всем — кроме, разве что, жителей съемных квартир, которым владельцы под страхом смерти запретили сверлить стены. Закрепите обычные крючки (или их аналоги — круглые дверные ручки) на разной высоте: так удобнее размещать вдоль стены плечики, чтобы они не мешали друг другу.

Детская — Стиль: Современный

Под потолком

Некуда ставить рейл? Предлагаем находчивое решение для маленького пространства. Закрепите на потолке крюк и подвесьте перекладину на веревках. Одежду можно как перекинуть через перекладину, так и использовать плечики. Правда, нагрузку лучше распределять равномерно, чтобы выдержал потолочный крюк.

Спальня — Стиль: Скандинавский

В нише

Гардеробная — Стиль: Современный от Архитектура в городе London Martyn Clarke Architecture

Покупать встраиваемые шкафы — удовольствие не из дешевых, а готовые модели часто занимают не всю стену, оставляя узкую нишу. Если вы еще не нашли для нее применение, закрепите в нише подвесные крючки: таким образом вся одежды будет храниться в одном месте, но чистая — отдельно от ношенной.

На манекене

Спальня — Стиль: Стиль шебби-шик от Строительные компании в городе Erlanger Adam Miller Homes

Такой сценарий хранения особенно хорош для больших спален и владельцев, которым не чужды смелые интерьерные решения. Много одежды на него, конечно, не повесишь — но разве лучше справляется с задачей спинка стула? Манекен может быть текстильным или пластиковым, современным или винтажным — главное, чтобы у него была устойчивая подставка.

В корзине

Детская — Стиль: Фьюжн от Дизайн интерьера, декор в городе Brooklyn indigo amp; ochre design

Как быть с аксессуарами, для которых вы не предусмотрели отдельного выдвижного ящика? Во-первых, шарфы и шапки можно вешать на те же спасительные стенные крючки. Во-вторых, для хранения подойдет плетеная корзина или текстильный мешок — а чтобы не сверлить лишний раз стены, оставьте такую импровизированную систему хранения прямо на дверной ручке.

На отдельной секции в шкафу

Спальня — Стиль: Рустика от Closet Designers and Professional Organizers в городе Raleigh California Closets — Triangle, Triad and NC Coast

Этот прием подходит обладателям больших шкафов или встроенных открытых систем. Выделите для одежды «не первой свежести» собственную секцию — желательно, чтобы она была отделена перегородкой, чтобы элементы гардероба не соприкасались. Если такой возможности нет, хотя бы «проложите» чистую и ношенную одежду, например, костюмом или праздничным платьем, которое храните в чехле.

На лестнице

Спальня — Стиль: Современный от Архитектура в городе Tel Aviv NURIT GEFFEN-BATIM STUDIO

Наши скандинавские соседи придумали использовать лестницы на радость всем любителям системы хранения на стуле. Судите сами: одежда на виду, ее не нужно никуда убирать и упаковывать, при этом перекладины дают важное преимущество: на большой высоте удачно крепятся вешалки, чтобы одежда, которую вы планируете надеть еще раз, не помялась до завтрашнего утра.