Ещё
Где хранить вещи, которым пока не требуется стирка?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где хранить вещи, которым пока не требуется стирка? 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Продолжая традицию совместных материалов с сайтом Houzz (www.houzz.ru), расскажем об эстетичных решениях хранения одежды. Как поступить со свитером, который вы надели один раз? Или шарф? В шкаф к чистой одежде не хочется — в замкнутом пространстве хорошо передаются запахи, а стирать после каждого выхода в свет — значит стремительно сокращать век ткани. Некоторым из вас эта проблема, возможно, покажется надуманной, ведь можно повесить одежду на спинку стула, а если одежды много — на тренажер или шведскую стенку. Но есть и другие, более удобные варианты!
На открытом рейле
Универсальная и довольно объемная система хранения — металлические рейлы, на которых поместится одежды всей семьи. В зависимости от количества свободного места, выбирайте стойку на колесах (как в магазине) или систему, которая крепится на стену и чем-то напоминает трубу.
Коридор — Стиль: Рустика
Высота крепления рейла может быть любой. Предыдущий вариант (рейл на уровне одного пиджака над полом) не предполагает обилия вещей; решение с рейлом над комодом способно заменить собой даже полноценный шкаф.
Спальня — Стиль: Современный от Фотосъемка в городе Berkeley ilumus photography and marketing
На крючке
Этот способ хранения почти ничего не стоит и подходит абсолютно всем — кроме, разве что, жителей съемных квартир, которым владельцы под страхом смерти запретили сверлить стены. Закрепите обычные крючки (или их аналоги — круглые дверные ручки) на разной высоте: так удобнее размещать вдоль стены плечики, чтобы они не мешали друг другу.
Детская — Стиль: Современный
Под потолком
Некуда ставить рейл? Предлагаем находчивое решение для маленького пространства. Закрепите на потолке крюк и подвесьте перекладину на веревках. Одежду можно как перекинуть через перекладину, так и использовать плечики. Правда, нагрузку лучше распределять равномерно, чтобы выдержал потолочный крюк.
Спальня — Стиль: Скандинавский
В нише
Гардеробная — Стиль: Современный от Архитектура в городе London Martyn Clarke Architecture
Покупать встраиваемые шкафы — удовольствие не из дешевых, а готовые модели часто занимают не всю стену, оставляя узкую нишу. Если вы еще не нашли для нее применение, закрепите в нише подвесные крючки: таким образом вся одежды будет храниться в одном месте, но чистая — отдельно от ношенной.
На манекене
Спальня — Стиль: Стиль шебби-шик от Строительные компании в городе Erlanger Adam Miller Homes
Такой сценарий хранения особенно хорош для больших спален и владельцев, которым не чужды смелые интерьерные решения. Много одежды на него, конечно, не повесишь — но разве лучше справляется с задачей спинка стула? Манекен может быть текстильным или пластиковым, современным или винтажным — главное, чтобы у него была устойчивая подставка.
В корзине
Детская — Стиль: Фьюжн от Дизайн интерьера, декор в городе Brooklyn indigo amp; ochre design
Как быть с аксессуарами, для которых вы не предусмотрели отдельного выдвижного ящика? Во-первых, шарфы и шапки можно вешать на те же спасительные стенные крючки. Во-вторых, для хранения подойдет плетеная корзина или текстильный мешок — а чтобы не сверлить лишний раз стены, оставьте такую импровизированную систему хранения прямо на дверной ручке.
На отдельной секции в шкафу
Спальня — Стиль: Рустика от Closet Designers and Professional Organizers в городе Raleigh California Closets — Triangle, Triad and NC Coast
Этот прием подходит обладателям больших шкафов или встроенных открытых систем. Выделите для одежды «не первой свежести» собственную секцию — желательно, чтобы она была отделена перегородкой, чтобы элементы гардероба не соприкасались. Если такой возможности нет, хотя бы «проложите» чистую и ношенную одежду, например, костюмом или праздничным платьем, которое храните в чехле.
На лестнице
Спальня — Стиль: Современный от Архитектура в городе Tel Aviv NURIT GEFFEN-BATIM STUDIO
Наши скандинавские соседи придумали использовать лестницы на радость всем любителям системы хранения на стуле. Судите сами: одежда на виду, ее не нужно никуда убирать и упаковывать, при этом перекладины дают важное преимущество: на большой высоте удачно крепятся вешалки, чтобы одежда, которую вы планируете надеть еще раз, не помялась до завтрашнего утра.
Домашний очаг: последние новости
Как мы ломаем собственную бытовую технику, даже не подозревая об этом 8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить 25 вещей, которые просто необходимы всем владельцам маленьких квартир
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бондарчук сделал Паулине подарок за 90 миллионов
«Жена требует продать мою квартиру»2
Меган Фокс показала тело в прозрачной сетке2
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство27
Стало известно о новой возлюбленной Егора Крида
Новости партнеров
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение