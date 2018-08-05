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Как превратить искусство Малевича в стулья?
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Как превратить искусство Малевича в стулья? 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Московский дизайнер Анна Титова создала коллекцию стульев на тему творчества Казимира Малевича.
Изначально стулья Malevich были созданы для проекта бутик-баржи на Волге. Идея родилась из авангардного тандема Велимира Хлебникова и Казимира Малевича. Вместе они работали над пьесой «Победа над солнцем», к которой Хлебников написал пролог, а Малевич создал коллекцию костюмов для актеров.
Коллекция Анны — это современная интерпретация творчества художника. Каждый стул имеет свое имя и свой уникальный характер, как и персонажи. В коллекцию входит восемь предметов: «Забияка», «Рабочий», «Злонамеренный», «Толстяк», «Новый человек», «Трус», «Неприятель», «Многие и один».
По словам дизайнера, нет ничего проще, чем стул. И ее коллекция является сплавом простой формы и искусства.
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