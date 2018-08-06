Пренебрежение этими правилами может убить вас

4 правила бытовой гигиены, о которых многие не задумываются

Одни люди, что называется, помешаны на чистоте, а другие считают, что можно есть немытые фрукты и ягоды (а с собственной грядки — так это святое!). Копнешь поглубже и выясняется, что в разных семьях нормы гигиены могут значительно отличаться. Мы подобрали несколько не очевидных правил, которые могут оказаться полезны даже самым чистоплотным. Возможно, после прочтения этого списка ваша жизнь уже не будет прежней.

1. Даже бананы нужно мыть

Казалось бы, зачем мыть бананы, если вы их все равно чистите? Дело в том, что на кожуре бананов могут находиться яйца паразитов — чаще всего это власоглавы, которые вызывают трихоцефалез. При разрыве шкурки они могут попасть на плод. Если же плод переспелый, с почерневшими участками, есть вероятность, что яйца уже проникли на сам плод.

Власоглав относится к геогельминам — паразитам, яйца и личинки которых развиваются в окружающей среде (а не в теле промежуточного хозяина, как еще иногда бывает). Геогельминты могут присутствовать везде, где используются органические удобрения, в том числе навоз — который может кишеть яйцами глистов.

2. Закупитесь новой посудой

Может быть, вы удивитесь, но даже у самых ухоженных внешне хозяек на кухне может не быть строгого разделения утвари на два типа: для сырого мяса/рыбы и всего остального. Это не выдумки, а рекомендации гигиенистов: на доске для сырого мяса, курицы или рыбы ни в коем случае нельзя резать хлеб или другие продукты, которые не подвергаются после резки термической обработке.

Практически любая доска имеет щели (деревянная) или засечки от ножа (пластиковая), куда попадают кровь и частички мяса при разделке. Их невозможно вымыть, а вряд ли вы после каждого применения будете проводить полноценную дезинфекцию утвари.

После мытья в эти щели еще попадает вода — и вот бактерии уже практически на курорте, в благоприятной для размножения среде.

В любом случае доски нужно периодически менять, особенно деревянные. Они вообще самые «опасные» в этом плане. Но если уж очень хочется иметь красивую и экологичную деревянную доску, она обязательно должна быть со специальным покрытием, а использовать ее лучше для чего-то сухого — например, только для хлеба. Самым гигиеничным вариантом считается стеклянная доска.

Может, вы хотите проконтролировать, что смыв прошел успешно. Или вы даже не смотрите, но просто привыкли смывать с открытой крышкой. Вряд ли вы продолжите это делать, когда узнаете следующее.

При смыве микрочастицы содержимого бачка могут разбрызгиваться в радиусе до 2 метров. Об этом факте неоднократно писали и его даже подтвердили экспериментами в американской научно-популярной программе «Разрушители легенд».

Разлетающиеся микрочастицы — это фекальные массы, которые оседают на ближайших предметах. Например, если у вас совмещенный санузел, то поселиться они могут на зубной щетке в стаканчике или на бумажных полотенцах. Теоретически так мы можете заразиться всеми инфекциями, которые передаются фекально-оральным путем и относятся к «болезням грязных рук»: «кишечным гриппом», некоторыми видами глистов (энтеробиоз, например), а в случае если вы смываете с открытой крышкой содержимое кошачьего лотка, то прибавьте сюда токсоплазмоз.

Строго говоря, для заражения нужна еще достаточная концентрация этих частиц на вашей щетке (или губах, если вы лично следите за процессом). Но, согласитесь, что лучше эти риски исключить?

4. Страшная тайна вашей раковины

Давайте представим: вы поели и решили не мыть посуду сразу, а «замочить» тарелки и сковороду. Прекрасное решение, ведь вы знаете, что в теплой влажной среде очень комфортно размножаться болезнетворным микробам.

Возможно, вы еще сверху посуды помыли курицу перед ее приготовлением, или рыбу. Эти продукты не зря советуют готовить не менее 40 минут при температуре 200 градусов. Это значит, что в сыром виде они могут содержать возбудителей сальмонеллеза, паразитов.

И самый плохой вариант — это когда при сочетании этих факторов вы моете посуду не под проточной водой, а заткнув раковину пробкой. Конечно же, теперь вы понимаете, почему раковина может содержать больше болезнетворных микроорганизмов, чем знаменитая и часто используемая для сравнения локация «под ободком унитаза».

Конечно, кто-то посчитает эти правила «занудными», но это лишь дело привычки. И это минимальный уровень гигиены, которому стоит научить своих детей.