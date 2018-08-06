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Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов в Хух-Хото
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Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов в Хух-Хото 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 5 августа /Синьхуа/ — Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов состоялся сегодня в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Публика увидела 698 пробившихся в финал работ от 100 модных дизайнеров. (Синьхуа/Юй Дуншэн)
Хух-Хото, 5 августа /Синьхуа/ — Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов состоялся сегодня в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Публика увидела 698 пробившихся в финал работ от 100 модных дизайнеров. (Синьхуа/Юй Дуншэн)
Хух-Хото, 5 августа /Синьхуа/ — Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов состоялся сегодня в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Публика увидела 698 пробившихся в финал работ от 100 модных дизайнеров. (Синьхуа/Юй Дуншэн)
Хух-Хото, 5 августа /Синьхуа/ — Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов состоялся сегодня в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Публика увидела 698 пробившихся в финал работ от 100 модных дизайнеров. (Синьхуа/Юй Дуншэн)
Хух-Хото, 5 августа /Синьхуа/ — Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов состоялся сегодня в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Публика увидела 698 пробившихся в финал работ от 100 модных дизайнеров. (Синьхуа/Юй Дуншэн)
Хух-Хото, 5 августа /Синьхуа/ — Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов состоялся сегодня в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Публика увидела 698 пробившихся в финал работ от 100 модных дизайнеров. (Синьхуа/Юй Дуншэн)
Хух-Хото, 5 августа /Синьхуа/ — Финал 1-го Конкурса дизайнеров монгольской модной одежды и головных уборов состоялся сегодня в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Публика увидела 698 пробившихся в финал работ от 100 модных дизайнеров. (Синьхуа/Юй Дуншэн)
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