Minty green: 6 способов использовать свежий оттенок в интерьере

Minty green одинаково хорош во французском провансе, классике и интерьере в современном стиле. В посте объясняем, как его использовать, а также показываем с какими оттенками minty green сочетается и смотрится наиболее эффектно.

Мятный цвет имеет все шансы стать главным декоративным элементом, как в этой двухкомнатной квартире в скандинавском стиле. Для кухни-гостиной дизайнеры выбрали мятный оттенок, который переходит с фасада гарнитура на обивку дивана.

Minty green хорошо сочетается с сине-голубыми цветами. Боитесь переборщить с холодными тонами? Миксуйте их с кофейными, бежевыми и золотистыми оттенками. Такое цветовое сочетание можно использовать и в классическом интерьере, как это сделали дизайнеры студии ZE-MOOV Home в квартире на Цветном бульваре.

Мятный цвет дружит не только с белыми, серыми и пастельными тонами. Чтобы убедиться в этом, посмотрите проект студии NIDO Interiors. Стены в спальне, детской и гостиной-столовой выкрашены в спокойный жемчужно-мятный оттенок, а цветовыми и стилистическими акцентами стали красные светильники, кофейные столики и вишневый комод.

Мятные оттенки подойдут и для обустройства загородного дома. Посмотрите, как мастерски использовал цвет дизайнер Сергей Саргин для террасы во французском стиле. Вагонку на потолке и жалюзийные ставни для окон выкрасили в бирюзово-мятный цвет и дополнили теплыми красными и оранжевыми акцентами. Получилось свежо и уютно.

Хорошая альтернатива привычным бирюзовым, синим и голубым цветам в ванной комнате — теплые и пастельные мятные. Как раз такие использовала в своем проекте Инна Усубян, скомбинировав их с серыми и белыми оттенками. Благодаря такому решению интерьер ванной не кажется чересчур «холодным».

Если не готовы выкрашивать стены в оттенок minty green, используйте его для акцентов. И в этом случае не стоит ограничиваться текстилем и декором. Например, в проекте двушки в Новокосино на светлом фоне цепляют взгляд мягкие цветовые акценты — холодильник мятного цвета и потолочные светильники того же пастельного оттенка.

На обложке: дизайн-проект Валерии Дзюбы, NIDO INTERIORS.