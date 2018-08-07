7 лучших домов и интерьеров июля-2018

Нас никто не предупредил, но внезапно наступил август. В последний месяц лета так и хочется взять от него всего по максимуму, начиная от солнечных лучей и свежего воздуха, и заканчивая наиболее успешными идеями, реализованными не так давно. Сегодня вспомним семь наиболее интересных проектов, собравших в прошлом месяце положительный отклик читателей. Дома и интерьеры июля, поехали!

А если вы были в отпуске всё лето, покажем заодно и лучшие интерьеры июня.

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7 место

Эта вилла находится в дипломатической зоне Гульшан, в центре города Дакка, столицы Бангладеша, и представляет собой элегантное пятиэтажное здание, окружённое экзотическим садом. Роскошные мозаичные панно и оригинальная мебель от всемирно известного бренда Sicis украсили дом, а нам остаётся лишь любоваться на интерьеры и представлять себя в них.

Интерьер виллы в восточном стиле: дорого и богато

6 места

Заказчики хотели иметь просторную квартиру с большей кухней-гостиной и просторной прихожей. Обязательным условием было создание хозяйской зоны со своим приватным санузлом и гардеробной. Дизайнер Сергей Клочков воплотил их мечту в жизнь, обойдясь минимальной перепланировкой. Две комнаты и огромная кухня-гостиная на 134 метрах — получилось пространство мечты.

Интерьер просторной двухкомнатной квартиры с большим эркером

5 место

Квартира, вписанная в четверть круга. Именно в таком пространстве необычной формы получилось создать удобный и лаконичный интерьер, в который оказались вписаны помещение для прачечной, гардеробная при входе, гостевой санузел и ванная комната, две большие изолированные спальни с большим количеством мест хранения. Дизайнер Юлия Тельнова блестяще справилась со сложным интерьером и нестандартной перепланировкой.

Современный интерьер квартиры с очень необычной планировкой

4 место

Дизайнеры Карине Мхитарян и Антонина Мальцева создали для молодой семьи сдержанный интерьер в натуральных оттенках. Попутно специалисты показали, как можно легко оживить квартиру яркими деталями и цветами. Деревянные элементы в отделке только добавили изыска и натуральности.

Интерьер современной трёшки с лимонными акцентами

3 место

Максимально открытое, светлое и свободное пространство в современном стиле, тёплое и уютное. Такие пожелания сформировали заказчики, и именно такую квартиру сделал для них архитектор-дизайнер Дмитрий Лукьянов . Получилось пространство, которое никогда не выйдет из моды. Заслуженное третье место месяца.

Интерьер светлой однушки в современном стиле

2 место

Классика всегда в моде, особенно если она удобная, практичная, респектабельная и уютная. Красивое классическое жилище вызывает устойчивое чувство уважения к себе, своим традициям и привычкам. Удобство классических форм располагает к комфортабельному отдыху после суетливых будней. Всё это знает и умеет отражать в своих работах дизайнер Людмила Пожидаева. И этот её проект не оставит равнодушным ни одного любителя классики.

Классический светлый интерьер с жемчужным сиянием

1 место

Такого вы ещё не видели! В этом интерьере есть и дорогой ар-деко, и минимализм, и прованс, и спальня в японском стиле, и даже горельеф дракона. Дизайнеры Анна Куликова Павел Миронов смогли построить сказку в просторной 188-метровой квартире с шестью жилыми комнатами. Ещё раз — там есть дракон! Бегом смотреть!

Квартира мечты, стиль которой двумя словами не опишешь

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