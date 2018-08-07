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Россия как источник вдохновения: русские народные мотивы в работах западных дизайнеров
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Россия как источник вдохновения: русские народные мотивы в работах западных дизайнеров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Рассказываем, как западные кутюрье познакомились со славянскими мотивами и откуда пошла мода на все русское.
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