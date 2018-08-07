10 главных трендов в дизайне постельного белья

Классика и современность — эти рамки только в общем способны очертить то разнообразие, которое царит сегодня на рынке дизайнерского постельного белья. Классика, к примеру однотонное бельё или цветочный орнамент, сегодня безусловно современна. Старинные, архивные паттерны, такие как традиционный французский с фантастическими цветами, смотрятся сегодня как открытие.

1. Постельное бельё от Togas

Пример — постельное бельё из коллекции Madeline (Togas) — это хлопок linen look, который напоминает текстуру льна. Идеальный комплект для лета. Сегодня дизайнеры шутят, что серый — это современный бежевый. Это постельное бельё, в рисунке которого есть серый и синий, станет уместным акцентом в спальне с серебристо— или графитово-серыми стенами, а также в комнате, решённой в синих тонах.

2. Постельное бельё от Nina Ricci

У Nina Ricci можно найти однотонные комплекты утончённой палитры: палевый, бежевый, серый, терракотовый. Однотонный комплект вообще — классика, но оттенки-то предлагаются самые современные. Мы выбрали постельное бельё тёплого терракотового цвета — сатин жаккардового плетения. Сатин в жаккардовую полоску — классика жанра, и к тому же он «как влитой» будет смотреться в спальне модного телесно-пудрового оттенка.

3. Постельное бельё от Bluemarine

В новой коллекции постельного белья Blumarine — акварельный растительный узор, тающий, как летний день, который уступает место вечеру. Романтика — один из ведущих трендов.

4. Постельное бельё Apparat

Орнамент «пейсли» (его ещё называют «восточный огурец») неподвластен времени. Сегодня дизайнеры предлагают новую трактовку традиционного узора. У Yves Delorme в коллекции осень-зима 2019 появился роскошный жаккардовый комплект Apparat. Дизайнеры марки сделали ставку на смелое цветовое решение — белоснежное кружево замысловатого орнамента нанесено на фон сочного оттенка, а всё вместе напоминает россыпь снежинок на опавшей листве.

5. Постельное бельё от Roberto Cavalli Home

Тропики — модная тема, сначала захватившая обои и интерьерные ткани, а теперь и последний рубеж — постельное бельё. Графичные листья монстеры на постельном белье марки Roberto Cavalli Home изображены в смелой, размашистой манере и похожи на абстракцию. В этой же коллекции — бельё с узором в виде пятен жирафа.

6. Постельное бельё от Kenzo

Но на первое место среди экзотических анималистичных принтов выходят тигриные полоски. Вот вариант такого постельного белья от Kenzo.

7. Постельное бельё от Missoni Home

Геометрия по-прежнему в тренде, и зигзаг, который когда-то ввёл в моду бренд Missoni, снова актуален. Постельное бельё от Missoni Home симпатично тем, что способно привнести хорошее настроение и оптимизм практически в любой интерьер. В новой коллекции Missoni Home есть и яркие цветы, напоминающие живопись в стиле примитивизм, но характерный зигзаг неподражаем.

8. Постельное бельё от Hugo Boss

Море и всё, что с ним связано, занимает наши мысли и чувства. Замечено, что «моремания» обостряется летом. Синий с белым уже навевает морские ассоциации, и у разных производителей белья мы найдём сине-белые комплекты. У Hugo Boss — постельное бельё с орнаментом в виде волн: когда скользишь по ним взглядом, словно ощущаешь свежий бриз.

9. Постельное бельё Les etoiles de la mer У Versace Home своя трактовка темы моря. Les etoiles de la mer — постельное бельё с необарочным орнаментом, в котором объединены главные красоты подводного царства: раковины-наутилусы, кораллы, морские звёзды.

10. Постельное бельё от Seletti

Постмодернистская ирония, эпатаж — ещё один тренд. Без него эта подборка была бы неполной. Яркий пример — продукция бренда Seletti. Лилии, пробитые люверсами, красная помада в мужской руке, разноцветные змеи — такое постельное бельё уж точно преобразит интерьер. Кто не боится — можно попробовать.