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Если питомец умер: мини-собаки на память
Sputnik Эстония
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Sputnik Эстония
Дизайнер из Нью-Йорка Линда Фаччи делает по фотографиям мини-копии собак из шерсти и войлока и добивается поразительного сходства.
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