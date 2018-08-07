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Если питомец умер: мини-собаки на память
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Если питомец умер: мини-собаки на память 

Sputnik Эстония 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
Дизайнер из Нью-Йорка Линда Фаччи делает по фотографиям мини-копии собак из шерсти и войлока и добивается поразительного сходства.
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