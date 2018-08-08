Дизайнер делает мини-копии собак из войлока и шерсти

Смотрите на видео кадры кропотливой работы

Хобби дизайнера Линды Фаччи получило большую популярность у любителей животных, чьи питомцы покинули мир. Сходство с оригиналом поражает. Мастер по фотографии может сделать мини-копию любой собачки.