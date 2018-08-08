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Дизайнер делает мини-копии собак из войлока и шерсти
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Дизайнер делает мини-копии собак из войлока и шерсти
Sputnik Грузия
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Sputnik Грузия
Смотрите на видео кадры кропотливой работы
Хобби дизайнера Линды Фаччи получило большую популярность у любителей животных, чьи питомцы покинули мир. Сходство с оригиналом поражает. Мастер по фотографии может сделать мини-копию любой собачки.
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