Adidas выпустил коллекцию одежды вместе с организаторами фестиваля йоги

Дизайнеры Adidas совместно с самым известным фестивалем йоги Wanderlust представили новую коллекцию одежды из трикотажа для занятий йогой и повседневной носки.

В коллекцию вошли спортивные бра, легинсы и другие повседневные вещи. Коллекция выполнена в спокойной цветовой гамме, ассоциирующейся с гармонией.

Одежда украшена логотипом Adidas x Wanderlust. Приобрести одежду из новой коллекции можно будет как в магазинах Adidas, так и на фестивале Wanderlust, который пройдет в Москве в парке «Красная пресня» 18 августа.