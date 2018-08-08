Ещё
Adidas выпустил коллекцию одежды вместе с организаторами фестиваля йоги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Adidas выпустил коллекцию одежды вместе с организаторами фестиваля йоги 

SPORT24.ru 1 час назад
Дизайнеры Adidas совместно с самым известным фестивалем йоги Wanderlust представили новую коллекцию одежды из трикотажа для занятий йогой и повседневной носки.
В коллекцию вошли спортивные бра, легинсы и другие повседневные вещи. Коллекция выполнена в спокойной цветовой гамме, ассоциирующейся с гармонией.
Одежда украшена логотипом Adidas x Wanderlust. Приобрести одежду из новой коллекции можно будет как в магазинах Adidas, так и на фестивале Wanderlust, который пройдет в Москве в парке «Красная пресня» 18 августа.
SPORT24.ru: последние новости
У Харри Кейна родилась дочь Рабинер: «В полицию заявлять на Кирьякова не буду. Не хочу тратить время на дебила» В Госдуме призвали не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ-2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело4
Почему сводит ногу по ночам79
Квитко надела брюки-стринги57
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении5
«Я за Петросяна»: Шнуров высказался о разводах
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение