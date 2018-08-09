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Почему ИКЕА переделала свою мебель?
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Почему ИКЕА переделала свою мебель? 

Inmyroom 46 минут назад
Фото: Inmyroom
Кастомизация мебели — тренд, набирающий обороты. В интервью INMYROOM дизайнеры ИКЕА признались, что приветствуют креативность покупателей и рады, что ассортимент магазина побуждает их к творчеству. В свою очередь смелые идеи клиентов вдохновляют ИКЕА на новые коллекции.
LYSKRAFT — свежая коллаборация шведского бренда и датской студии Scholten & Baijings. В коллекцию вошли новые версии давно знакомых предметов: кресло Poang, диван Klippan и другие популярные товары. Новые цвета, текстуры и узоры дизайнеры подсмотрели в переделках поклонников ИКЕА.
А ранее ИКЕА представила серию винтажных коллекций к 75-летию компании.
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