Почему ИКЕА переделала свою мебель?

Кастомизация мебели — тренд, набирающий обороты. В интервью INMYROOM дизайнеры ИКЕА признались, что приветствуют креативность покупателей и рады, что ассортимент магазина побуждает их к творчеству. В свою очередь смелые идеи клиентов вдохновляют ИКЕА на новые коллекции.

LYSKRAFT — свежая коллаборация шведского бренда и датской студии Scholten & Baijings. В коллекцию вошли новые версии давно знакомых предметов: кресло Poang, диван Klippan и другие популярные товары. Новые цвета, текстуры и узоры дизайнеры подсмотрели в переделках поклонников ИКЕА.

А ранее ИКЕА представила серию винтажных коллекций к 75-летию компании.