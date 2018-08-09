Винтажная коллекция ИКЕА: что купить?

За прошлыми коллекциями ИКЕА «охотятся» все поклонники скандинавского стиля, а некоторые предметы мебели и декора стали классическими.

Уже этой осенью переиздание легендарных вещей можно будет купить в магазинах шведского бренда. Но теперь они получат новые названия и будут выполнены из современных материалов. Рассказываем, на что действительно стоит обратить внимание в серии винтажных коллекций.

В чем фишка? Эту эпоху отличает темная древесина и классические силуэты мебели.

Знаковая мебель: столик Lövbacken (ранее — Lövet). Впервые его выпустили в 1956 году. Теперь ножки столика выполнены из бука с наконечниками из желтого металла, а столешница — из тополиного шпона.

Еще одна легендарная вещь — кресло Stradmon, в винтажной коллекции его выпустят с вельветовой обивкой. И, конечно, интерес вызывает кресло Gagnet в эстетике mid-century модерн — дизайнеры ИКЕА сделали его плетеным.

В чем фишка? Яркие цвета обивки мебели и текстиль с ироничными геометрическими принтами.

Знаковые предметы — мягкий диван Klippan, металлическое кресло Råane и ковер Färgstark. Кстати, Klippan был один из первых доступных диванов, которые выпустила ИКЕА.

Во главе этой эпохи стоят минимализм и функциональность.

В чем фишка? В коллекции дизайнеры ИКЕА сделали ставку на необработанное фактурное дерево светлого цвета и графические узоры.

Знаковая мебель — скамья с колесом вместо ножек с одной стороны, «венский» стул Bjurån и кресло Ekenäset на тонких ножках с мягкой обивкой.