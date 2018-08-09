Ещё
Новинки итальянского света засияли в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новинки итальянского света засияли в Москве 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Руководство салона «Светильники» на М. Ордынке, 39 продолжает собирать всё лучшее, что есть в мире осветительного оборудования. Среди брендов и стилей здесь можно найти люстры, бра и светильники на любой вкус. Классические коллекции и современные изделия, лампы для дворцов или скромных гостиных, для гостиниц или ресторанов.
Итальянская фабрика MM Lampadari была основана 52 года назад. За свою историю она выпустила огромное количество осветительной техники — успех компании сделал её одним из лидеров рынка. Теперь бренд появился и в Москве. В салоне «Светильники» представлены последние коллекции фабрики: Leaf и Moonlight от дизайнера Маттео Дзордзенони, Chill от Массимо Дзадзерона и изящная Arch от Маттео Валенти. Прийти и оценить всё это можно хоть сегодня.
Читайте также:
Выбор звёзд: 7 отелей, в которых стоит встречать осень
Найдено решение для быстрого приготовления домашнего смузи
Компания LG Electronics представила «умную технику» для кухни на выставке в Лос-Анджелесе
Roomble.com: последние новости
Интерьер загородного дома в современном стиле, где много дерева Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил 7 лучших домов и интерьеров июля-2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин5
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа5
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой2
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело20
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении20
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
07:01
Опасные продукты, запрещённые в разных странах
Еда
09:34
Модели, которых убила анорексия
Здоровье Звёзды
01:58
Американец выплатил $8 млн за то, что увел жену
Любовь
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение