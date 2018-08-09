Новинки итальянского света засияли в Москве

Руководство салона «Светильники» на М. Ордынке, 39 продолжает собирать всё лучшее, что есть в мире осветительного оборудования. Среди брендов и стилей здесь можно найти люстры, бра и светильники на любой вкус. Классические коллекции и современные изделия, лампы для дворцов или скромных гостиных, для гостиниц или ресторанов.

Итальянская фабрика MM Lampadari была основана 52 года назад. За свою историю она выпустила огромное количество осветительной техники — успех компании сделал её одним из лидеров рынка. Теперь бренд появился и в Москве. В салоне «Светильники» представлены последние коллекции фабрики: Leaf и Moonlight от дизайнера Маттео Дзордзенони, Chill от Массимо Дзадзерона и изящная Arch от Маттео Валенти. Прийти и оценить всё это можно хоть сегодня.

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