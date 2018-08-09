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Ярославскому «Локомотиву» дизайнеры шьют новую форму: рассматриваем фото
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Ярославскому «Локомотиву» дизайнеры шьют новую форму: рассматриваем фото 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Как шьют новую форму, похвастался дизайнер
Ярославский «Локомотив» решил немного измениться внешне в новом сезоне. Игровую форму для команды разработал костромской дизайнер Михаил Антипин. Он выложил у себя в «Твиттере» фото из швейного цеха, на которых видно, как изменится форма команды.
— Серьезное событие: ярославский «Локомотив» всё же сменил форму, — написал Михаил Антипин. — Столько в одном дизайне не играл, пожалуй, никто в КХЛ. Эпоха Баффало’06 прошла.
Новая форма будет темнее
По выложенным дизайнером фото видно, что новая форма темнее прошлой: стало меньше белого, на рукавах появились тёмно-синие вставки, да и основной красный цвет стал более тёмным.
Как пишет дизайнер, презентация нового облика команды пройдёт в Ярославле уже скоро.
так выглядит дизайн на бумаге
Сейчас команда готовится к сезону. Мы узнали, кем усилились «железнодорожники», и сколько будут стоить билеты на домашние игры.
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