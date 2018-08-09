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Все осенние тренды в коллекции Pull&Bear
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Все осенние тренды в коллекции Pull&Bear 

FashionTime 58 минут назад
Фото: FashionTime
Новая коллекция Pull&Bear We’d Rather Start Again («Пожалуй, мы начнем сначала») вдохновлена урбанистическим стилем и фольклорными мотивами. В рекламной кампании бренда представлены ключевые тренды предстоящей осени.
Многослойность, модели «оверсайз» и расклешенные брюки играют определяющую роль во всей коллекции. Все вещи представлены в яркой палитре, в женской коллекции преобладает одежда в мелкий цветочек и клетку, анималистичный принт и винтажные узоры. Не забыли дизайнеры и о спортивном и «милитари» стилях. В новой серии одежды можно встретить ковбойские ботинки и вещи со вставками из натуральной шерсти.
Лукбук коллекции можно посмотреть на сайте бренда.
Новая коллекция Pull&Bear We’d Rather Start Again
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