Все осенние тренды в коллекции Pull&Bear

Новая коллекция Pull&Bear We’d Rather Start Again («Пожалуй, мы начнем сначала») вдохновлена урбанистическим стилем и фольклорными мотивами. В рекламной кампании бренда представлены ключевые тренды предстоящей осени.

Многослойность, модели «оверсайз» и расклешенные брюки играют определяющую роль во всей коллекции. Все вещи представлены в яркой палитре, в женской коллекции преобладает одежда в мелкий цветочек и клетку, анималистичный принт и винтажные узоры. Не забыли дизайнеры и о спортивном и «милитари» стилях. В новой серии одежды можно встретить ковбойские ботинки и вещи со вставками из натуральной шерсти.

Лукбук коллекции можно посмотреть на сайте бренда.

Новая коллекция Pull&Bear We’d Rather Start Again