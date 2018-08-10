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Dezeen заплатит £10,000 за дизайн-проект компактного жилья
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Dezeen заплатит £10,000 за дизайн-проект компактного жилья 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Британский журнал Dezeen вместе с брендом MINI объявили конкурс на лучший дизайн комфортного и компактного дома будущего для любого города. Правила просты: в дизайне нужно использовать площадь максимально креативно и суметь решить проблемы города 2118 года.
Чтобы принять участие, нужно заполнить форму. Для конкурсантов нет никаких ограничений: попробовать свои силы может как профессиональный дизайнер, студия или команда, так и студент или непрофессионал. Единственное условие организаторов — участнику должно быть не меньше 18 лет.
Оценивать работы конкурсантов будет жюри из редакторов Dezeen и дизайнеров MINI. Они выберут три лучших работы и разделят £10,000 между ними: £5,000 победителю, £3,000 за второе место и £2,000 за третье.
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