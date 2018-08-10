7 забавных полотенец для кухни

Чтобы кухня была стильной, оригинальной и эстетичной, важно продумать каждую деталь интерьера до мелочей. Создать атмосферу уюта и теплоты могут самые обычные кухонные полотенца. Мы подобрали для тебя несколько дизайнерских товаров из интернет-магазина посуды Fismart, которые дополнят и украсят интерьер любой кухни.

Daribo — молодой бренд, создающий яркие, оригинальные и экологически чистые аксессуары для дома. Большинство товаров изготавливаются вручную из натурального хлопка, благодаря чему кухонный текстиль остается мягким, но прочным, хорошо впитывает влагу и не изнашивается за пару недель. Ассортимент продукции Daribo включает в себя яркий домашний текстиль, фартуки, прихватки, а также посуду и кухонные аксессуары.

1. Детка, ты просто космос

Кухонное полотенце с космическим дизайном в пыльных, пастельных тонах. Такой аксессуар станет знаковым акцентом в интерьере кухни в светлых приглушенных оттенков. Изделие состоит из 100% хлопка, великолепно впитывает воду, легко стирается, быстро сохнет и не оставляет разводов после стирки. Заказать товар

2. Whiskey girl

Интересная хлопковая модель, выполненная в классической цветовой гамме, — броский и практичный вариант для любой кухни. Такой подарок придется по вкусу девушкам, которые любят покрепче. Заказать товар

3. Здравствуй, Амстердам!

Аксессуар в урбанистическим стиле, радующий страноведов, географов или заядлых путешественников, которые не могут сидеть на месте. Высокая плотность хлопковой ткани обеспечит изделию долговечность в использовании и легкость в стирке.

4. Дедлайн зовет

Аксессуар изготовлен из качественного хлопка, имеет две петельки, благодаря чему его можно разместить в любом месте. Это полотенце станет оригинальным напоминанием для тех, кто много работает и не успевает следить за временем. Ты можешь быть уверена — теперь все статьи, отчеты и проекты будут сданы вовремя.

5. Больше кофе

Заряд бодрости и энергии с утра подарит хлопковое полотенце с забавным принтом на кофейную тематику. Кофеманы будут в восторге от такого приобретения: теперь готовить горячий ароматный кофе будет веселее и интереснее. Заказать товар

6. Французская романтика

Круассаны, чашечка кофе, Эйфелева башня, бокал красного полусладкого и Шанель №5 — дизайн этого полотенца украсит кухонный интерьер романтичных и утонченных натур. Такой аксессуар не оставит равнодушной ни одну хозяйку и гармонично дополнит кухонный интерьер в стиле прованс или романтик.

7. Красный, желтый, голубой

Если ты предпочитаешь в интерьере атмосферу минимализма, в линейке Daribo представлены однотонные вафельные полотенца как сдержанных цветов: белого, серого, бледно-голубого, коричневого, — так и сочных оттенков: жгучего красного, ярко-желтого, лазурного, насыщенного синего.

Все эти товары ты можешь приобрести на сайте интернет-магазина Fismart. Здесь ты найдешь широкий ассортимент посуды и кухонных аксессуаров для начинающих кулинаров и опытных шеф-поваров. На страницах сайта ты можешь увидеть товары по экономичным ценам и со скидкой до 50%. Продукция долговечна и выполнена из экологически безопасных материалов. Специально для ресторанов и кафе разработан раздел сайта, в котором представлена посуда и аксессуары премиум-класса.