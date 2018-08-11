8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета

Чтобы сделать нейтральный интерьер более интересным и индивидуальным, достаточно добавить несколько ярких дизайнерских предметов. Что это будет: цветные стулья на кухне, новый светильник или шторы — решать вам.

Белые стены — отличная основа для цветных деталей. В спальне объектом внимания легко сделать кровать с высоким изголовьем. Мебель будет выглядеть ярко и интересно, и при этом не бросаться в глаза, когда вы решите отдохнуть.

Кто сказал, что холодильник должен быть незаметным? Превратите его в арт-объект, выбрав модель оранжевого, красного или зеленого цвета. Хорошее настроение гарантировано.

Элекрофурнитуру и аксессуары принято делать максимально незаметными — в цвет краски, обоев или стандартными белыми. Но немного фантазии — и обычная розетка или провод превратятся в интересный декор, привлекающий внимание.

Для тех, кто любит часто менять обстановку, есть отличная идея — использовать яркую штору или панно в изголовье кровати. Декор можно менять по настроению — это большой плюс.

Рисунок на стене может быть не просто абстрактным, а стать продолжением композиции. Например, символично изобразить падающий от лампы свет — как это реализовали дизайнеры Мария Шумская и Анна Явишкина в своем проекте.

Освежить и сделать более жизнерадостным серый интерьер? Легко — с помощью стульев и табуретов яркого цвета — оранжевого, желтого, синего.

При оформлении кухни делайте ставку на светильники с плафонами разных расцветок — тогда можно будет обойтись без дополнительного декора. При выборе ориентируйтесь на отделку гарнитура, цвет стульев или любимого сервиза.

Кто сказал, что межкомнатные двери могут быть только белые, серые или цвета дерева? Долой стереотипы: выкрасьте их в желтый, зеленый или синий цвет. И поддержите аксессуарами — лампами и вазами.