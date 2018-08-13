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Как стать дизайнером интерьера с нуля
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Как стать дизайнером интерьера с нуля 

Roomble.com 33 минуты назад
Фото: Roomble.com
Как попасть в мир красоты и стиля, искусства и экстраординарности? Как начать зарабатывать, делая на заказ проекты интерьеров квартир, домов и офисов? Чистое творчество и радость создания пространств, в которых будут жить люди. Это не только модно и востребовано, но ещё и перспективно. Поэтому дизайн интерьеров сегодня стал профессией, куда хотят попасть многие.
Как же это сделать? Какие качества нужны? Как получить опыт? Где найти первого клиента?
На эти и другие вопросы 14 августа в 20:00 ответят основатели студии Geometrium Алексей Иванов и Павел Герасимов. Бесплатный вебинар получил название «Как стать дизайнером интерьера с нуля». Зарегистрироваться на него можно на официальном сайте студии. Roomble.com вновь выступает информационным партнёром мероприятия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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