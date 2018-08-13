Как стать дизайнером интерьера с нуля

Как попасть в мир красоты и стиля, искусства и экстраординарности? Как начать зарабатывать, делая на заказ проекты интерьеров квартир, домов и офисов? Чистое творчество и радость создания пространств, в которых будут жить люди. Это не только модно и востребовано, но ещё и перспективно. Поэтому дизайн интерьеров сегодня стал профессией, куда хотят попасть многие.

Как же это сделать? Какие качества нужны? Как получить опыт? Где найти первого клиента?

На эти и другие вопросы 14 августа в 20:00 ответят основатели студии Geometrium Алексей Иванов Павел Герасимов . Бесплатный вебинар получил название «Как стать дизайнером интерьера с нуля». Зарегистрироваться на него можно на официальном сайте студии. Roomble.com вновь выступает информационным партнёром мероприятия.

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