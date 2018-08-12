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Вебинар студии Geometrium: как стать дизайнером интерьера с нуля
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Вебинар студии Geometrium: как стать дизайнером интерьера с нуля 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Новичков в любом деле всегда одолевают сомнения. Поэтому основатели студии Geometrium Алексей Иванов и Павел Герасимов решили провести бесплатный вебинар для начинающих дизайнеров.
На вебинаре «Как стать дизайнером интерьера с нуля» вы получите ответы на самые популярные вопросы:
первые шаги в карьере дизайнера. С чего начать и где лучше получить образование;
как выбрать область, собственный стиль и работать над этим;
где получить необходимый опыт наработать портфолио;
как сформировать собственные фишки;
плюсы и минусы работы в офисе и на фрилансе.
Дополнительная информация Когда: 14 августа 20:00. Важно: участие бесплатное, требуется регистрация.
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