Вебинар студии Geometrium: как стать дизайнером интерьера с нуля

Новичков в любом деле всегда одолевают сомнения. Поэтому основатели студии Geometrium Алексей Иванов Павел Герасимов решили провести бесплатный вебинар для начинающих дизайнеров.

На вебинаре «Как стать дизайнером интерьера с нуля» вы получите ответы на самые популярные вопросы:

первые шаги в карьере дизайнера. С чего начать и где лучше получить образование;

как выбрать область, собственный стиль и работать над этим;

где получить необходимый опыт наработать портфолио;

как сформировать собственные фишки;

плюсы и минусы работы в офисе и на фрилансе.

Дополнительная информация Когда: 14 августа 20:00. Важно: участие бесплатное, требуется регистрация.