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В «Парке ремесел» покажут, как подарить вторую жизнь ненужным вещам
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В «Парке ремесел» покажут, как подарить вторую жизнь ненужным вещам 

Mos.ru 54 минуты назад
Фото: Mos.ru
«Апсайкл-фест», посвященный второй жизни ненужных вещей, впервые пройдет в «Парке ремесел» на ВДНХ 18 августа. Гости увидят, как исчерпавшие себя вещи вновь обретают ценность. Они становятся не только интересными внешне, но и совершенно безопасными для окружающей среды.
В этом можно будет убедиться на маркете. Здесь все — от украшений и одежды до предметов интерьера и мебели — выполнено в стиле апсайклинг. Многие из этих предметов существуют в единственном экземпляре.
Переделывать серийную мебель в авторскую научат в зоне мастер-классов. Здесь же покажут, как создать мозаичное панно из кусочков битой посуды или стул из деревянных обрезков. А самые маленькие участники смогут сделать робота из бытовых предметов.
В лектории расскажут о природе пластика и свойствах этого популярного материала, а дизайнеры арт-студии покажут, как переделать промышленный контейнер в жилое пространство. Все ненужные вещи для творчества можно будет обменять в зоне крафт-кроссинга на ткань, фурнитуру, кожаные обрезки или краски.
На выставке «Альтернативная мебель» представят различные изделия, созданные российскими дизайнерами из вторсырья — уникальные, функциональные и экологичные, они вполне могут заменить новые.
Собранные на фестивале средства передадут благотворительному фонду помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Фестиваль продлится с 12:00 до 20:00.
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