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Мода в большом городе: тренды предстоящего сезона
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Мода в большом городе: тренды предстоящего сезона 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
При создании коллекции Осень-Зима 2018 Peuterey вдохновлялись чарующей волшебной культурой североамериканского племени Навахо, свободой и энергией странствий, духовностью матери земли. Креативный директор бренда, Федерико Курради, заимствовал графические многоцветные узоры у коренных жителей США, привнеся этническое настроение в стильные городские вещи.
Женские теплые практичные пуховики украшены шерстяными вставками с жаккардовыми мотивами, ими же пестрят уютные шарфы и макси кардиганы. Мех ягненка и кожаные детали добавляют утонченности пальто в спортивном стиле, идеальным комплектом для которых являются комфортные укороченные брюки. Объемные парки украшены изысканной меховой оторочкой и деталями. Цветовая палитра перенята у самой природы. Теплые земляные тона: коричневый, охра, болотный и бордовый переплетаются с холодными оттенками синего и серого.
Традиционные зимние пуховики и парки выполнены в сложных неоднородных цветах, подчеркивающих уникальность каждой модели. Для отделки курток дизайнер использовал нетривиальные детали, сочетающие в себе инновации и практичность, легко уживающиеся с элегантностью. Узоры племени Навахо привносят чувство расслабленной легкости в классические модели.
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