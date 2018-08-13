«Апсайкл фест» пройдет в СВАО

В СВАО пройдет фестиваль, посвященный теме апсайклинга, или креативной и экологичной второй жизни вещей. Его проведут в Парке Ремесел на ВДНХ 18 августа.

В зоне маркета будут представлены вещи от украшений и одежды до предметов интерьера и мебели, выполненные в стиле апсайклинг — их создание не наносит вред окружающей среде. В зоне лектория выпускники Британской школы дизайна расскажут гостям фестиваля о природе пластика и свойствах этого популярного материала, а дизайнеры арт-студии покажут, как переделать промышленный контейнер в жилое пространство. В зоне крафт-кроссинга гости смогут обменять уже ненужные вещи на материалы для творчества и креатива: ткань, фурнитуру, обрезки кожи, остатки древесины, краски и многое другое.

— Также на фестивале будет открыта выставка «Альтернативная мебель». Здесь будут представлены различные изделия, созданные российскими дизайнерами из вторсырья. Используя мусор в качестве альтернативного материала производства, художники создают уникальные, функциональные и экологичные изделия, которые вполне могут заменить новые, — сообщили в пресс-службе выставки.

Фестиваль процдет 18 августа с 12.00 до 20.00. Вход свободный, предусмотрено платное участие в ряде мастер-классов. (иб)