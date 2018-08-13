20 минималистичных образов для осени

Простой крой и натуральные ткани — основа коллекций российского бренда Silvashi. Последний лукбук марки выполнен в теплых тонах и предлагает этой осенью носить монохромные образы в естественных оттенках песочного и серого. Трикотажный лонгслив с укороченными брюками и пальто, костюм в пижамном стиле с тренчем в тон, полупрозрачная юбка-миди и оверсайз-джемпер — только несколько беспроигрышных сочетаний для первых осенних дней. Красок дизайнер Светлана Сильваши добавляет насыщенным синим, небесно-голубым и пастельным розовым: в них выполнены льняные рубашки, кардиганы и объемные свитера. Каждая вещь — безусловный must have для тех, кто хочет обновить базовый гардероб к следующему сезону.