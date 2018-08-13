Ещё
20 минималистичных образов для осени
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 минималистичных образов для осени 

Harper’s Bazaar 27 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Простой крой и натуральные ткани — основа коллекций российского бренда Silvashi. Последний лукбук марки выполнен в теплых тонах и предлагает этой осенью носить монохромные образы в естественных оттенках песочного и серого. Трикотажный лонгслив с укороченными брюками и пальто, костюм в пижамном стиле с тренчем в тон, полупрозрачная юбка-миди и оверсайз-джемпер — только несколько беспроигрышных сочетаний для первых осенних дней. Красок дизайнер Светлана Сильваши добавляет насыщенным синим, небесно-голубым и пастельным розовым: в них выполнены льняные рубашки, кардиганы и объемные свитера. Каждая вещь — безусловный must have для тех, кто хочет обновить базовый гардероб к следующему сезону.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как все-таки правильно наносить консилер? Модель Шанель Иман стала мамой Группа "Металлика": Ирина Шейк и Наташа Поли на Ибице
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки121
«Жить вчетвером в однушке невыносимо»
Асмус устроила провокацию с беременной Мельниковой
Бриджит Нильсен удивила фигурой после пятых родов1
Виторган показал жену в купальнике после родов11
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение