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Фрилансеры разработали неофициальный лого для пенсионной реформы
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Фрилансеры разработали неофициальный лого для пенсионной реформы 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
На платформе GoDesigner, которая является биржей дизайнеров и заказчиков, подвели итоги конкурса на лучший логотип пенсионной реформы. Несмотря на несерьезность и неофициальность заказа, свои варианты предложило несколько десятков креаторов.
Победителем в условном тендере стал дизайнер под ником Alexander G. Для конкурса он нарисовал сразу две концепции, одна из которых и стала лучшей среди 40 вариантов.
Лого-победитель
Особого разнообразия в предложенных логотипах не наблюдалось. Все дизайнеры вдохновлялись похоронными мотивами: в большинстве концепций так или иначе присутствует символика смерти — коса, гроб или крест.
Ниже — наиболее креативные из предложенных решений.
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