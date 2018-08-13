Фрилансеры разработали неофициальный лого для пенсионной реформы

На платформе GoDesigner, которая является биржей дизайнеров и заказчиков, подвели итоги конкурса на лучший логотип пенсионной реформы. Несмотря на несерьезность и неофициальность заказа, свои варианты предложило несколько десятков креаторов.

Победителем в условном тендере стал дизайнер под ником Alexander G. Для конкурса он нарисовал сразу две концепции, одна из которых и стала лучшей среди 40 вариантов.

Лого-победитель

Особого разнообразия в предложенных логотипах не наблюдалось. Все дизайнеры вдохновлялись похоронными мотивами: в большинстве концепций так или иначе присутствует символика смерти — коса, гроб или крест.

Ниже — наиболее креативные из предложенных решений.