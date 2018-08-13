Модный маникюр на осень 2018 года

На осень 2018 года специалисты ногтевого сервиса подготовили много сюрпризов. Модные тенденции маникюра представлены на фото.

Дизайнеры наперебой предлагают оригинальные идеи и новые тренды. Чтобы быть модной, необходимо заранее изучить предложения стилистов.

Актуальная форма, длина ногтей

В осенний период все так же популярны будут короткие ногти. Главное достоинство — это универсальность и комфорт. Такая длина актуальна уже не первый сезон.

yandex_ad_1 Для любителей удлиненных ногтей есть хорошие новости. Длина до 5-7 мм также будет в тренде.

Дизайнеры сошлись в едином мнении по поводу формы ногтевых пластин. Овальная и миндалевидная считаются предпочтительными. Ногти должны быть максимально женственными, с плавными линиями.

Осенняя палитра

Оттенки осени довольно разнообразные. В новом сезоне стоит обратить внимание на следующие цвета: красный, золотой, коричневый, желтый, оранжевый.

Омбре с использованием желтого и коричневого цвета смотрятся изумительно. Нежные переливы делают работу невероятной красоты. Дополнить маникюр помогут осенние листья. Лучше всего их размещать на 1 ногте.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на винные оттенки. Бордовый цвет выглядит роскошно, придает маникюру женственность и индивидуальность.

Основные тенденции

В тенденциях модного маникюра осенью 2018 года — естественность и натуральность. На фото можно посмотреть новинки. Предложения специалистов помогут в новом сезоне быть стильной и современной.

Основные тренды следующие:

В моде плавные, закругленные линии. При этом длина ногтей должна быть максимально короткой.

Матовая поверхность набирает огромную популярность. Она постепенно вытесняет глянцевую фактуру. Матовость делает ногти элегантными и женственными. Часто работу дополняют металлическими полосами, стразами, декоративными элементами.

Будут модны как пастельные, так и насыщенные оттенки. Не теряют популярности лунный маникюр, френч, оригинальные принты.

Желтые, оранжевые, красные тона способны соперничать с осенней листвой. В качестве дополнительных тонов можно использовать черный, зеленый, оливковый цвет.

Минимализм в маникюре

В осеннюю пору быть модной очень просто. Даже монохромный маникюр будет смотреться бесподобно. Чтобы однотонная поверхность не выглядела скучной, в одной работе можно сочетать матовые и глянцевые лаки.

Простые геометрические фигуры сделают однотонный маникюр оригинальным. Предпочтение стоит отдавать прямым и ломаным линиям, зигзагам.

Отлично впишутся в дизайн и другие рисунки, но их желательно выполнять тонкими линиями с использованием 2 лаков.

Не нужно перегружать маникюр различными узорами, украшать желательно только 1 ноготь. В противном случае работа получится нелепой.

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Для смелых модниц, которые не боятся экспериментов, имеются также оригинальные идеи.

Ногти можно украсить необычным образом, удивляя всех окружающих своим безупречным вкусом:

Хэллоуин на ногтевой поверхности. Дизайн очень яркий, в работе преобладают насыщенные оттенки. На ногтях встречаются главные персонажи праздника, выполненные в черных и оранжевых цветах. Дополнить работу можно с помощью блесток или фольги.

Загадочные линии. Клетчатые сюжеты помогут подчеркнуть женскую натуру. Дизайн выглядит утонченно и оригинально. С таким маникюром затеряться в толпе не удастся. Это отличный вариант для повседневности, делового мероприятия, романтического свидания.

Капли дождя. Солнечные оттенки с каплями дождя помогут почувствовать приближение осени. Маленькие зонты и незамысловатые узоры придадут работе индивидуальность.

Блестки и стразы

Согласно модным тенденциям маникюра на осень 2018 года, декоративные элементы будут востребованы. На фото представлены интересные идеи. Стразы, камни, блестки на ногтевой поверхности смотрятся изумительно. Декоративные элементы не нужно наносить на все ногти, от этого работа будет выглядеть нелепо. Лучше всего украсить 1 ноготь, создавая на нем оригинальный рисунок.

Выбирая блестки, внимание стоит обратить на теплые оттенки. На сегодняшний день выбор декора огромен. Встречаются блестки в форме сердца, звезд, геометрических фигур.

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Модные рисунки

Различные узоры на ногтях выглядят изумительно. Самыми популярными рисунками в осенний период будут следующие:

Геометрия. Линии, квадраты, овалы, полосы помогут создать работу невероятной красоты. Дизайн является универсальным, подходит под любой наряд. Это отличный вариант для повседневности.

Кружева. Маникюр не теряет актуальности уже несколько сезонов подряд. Аккуратные линии делают дизайн женственным, придают рукам утонченность. Такая работа не останется незамеченной. Она позволит обратить на себя внимание противоположного пола.

Цветочные мотивы. Цветы являются любимым украшением ногтей вне зависимости от поры года. Чтобы маникюр приобрел осеннюю тематику, выполнять его стоит в желто-коричневой цветовой гамме. Специалисты предлагают добавить в работу сетку. Это позволит создать загадочный образ.

Лунный дизайн

Золотые оттенки можно подчеркнуть с помощью оригинального лунного маникюра. Лунка, выполненная в ярких красках, способна передать настроение своей обладательницы. Чтобы работу сделать более стильной, можно добавить стразы или акриловую пудру.

Осенний френч

Согласно модным тенденциям маникюра на осень 2018 года, осенний френч будет на пике популярности. На фото представлены готовые работы. Изысканно смотрится френч в виде осенних листьев, капель дождя. Свободный край ногтя, имеющий оригинальное обрамление, поможет обратить на себя внимание противоположного пола.

Такая работа поднимет настроение, поможет впустить в жизнь яркие краски. К тому же подобрать наряд для осеннего френча будет несложно. Маникюр гармонично впишется в любой образ, придавая ему женственность.

Кошачий глаз

В осенний период невозможно забыть о чарующих кошачьих глазах. Интересные переливы смотрятся бесподобно, под воздействием солнечных лучей на ногтевой поверхности проявляются незамысловатые узоры.

Этнический стиль

В осенний период вновь вернется в моду этнический стиль. Элементы рукоделия, пэчворк, вязка присутствуют в новых коллекциях одежды. Модная тенденция не обошла стороной и дизайн ногтей. Рукописные орнаменты уже в скором времени украсят ногти модниц.

Прозрачная поверхность

Прозрачные ногти на пике популярности. Получить такой эффект можно с помощью геля. Он не только укрепит ногтевую поверхность, но и поможет сохранить маникюр долгое время. Кроме того, гель позволит получить эффект прозрачных ногтей. В работу разрешено добавлять нежные принты или фактуры камней.

Дизайн подходит для мечтательных и романтических натур, которые хотят обратить на себя внимание противоположного пола.

Создать стильный образ получится в том случае, если прислушаться к рекомендациям специалистов. Мастера ногтевого сервиса ежегодно предлагают новинки, стараясь угодить даже самым придирчивым модницам. Из предложенных дизайнов девушки смогут выбрать что-нибудь особенное. Это позволит им выделиться в толпе и показать всем окружающим свой безупречный вкус.