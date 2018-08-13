Как с нуля основать собственный успешный бренд одежды?

Как ты поняла, что готова основать свой бренд?

Я училась на 4 курсе Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица и уже тогда понимала, что чем раньше я начну действовать, тем проще будет после получения диплома. Меня не вдохновляла перспектива работать дизайнером на огромной фирме с потоком одинаковых платьев, очень хотелось создать что-то свое. Ну а после учебы в Domus Academy в Милане я окончательно в этом убедилась!

Все оказалось сложнее, чем ты думала? Какой совет ты бы дала начинающим дизайнерам?

Конечно, когда я вместе со студентами со всего мира сидела на лекциях наших преподавателей в Милане, я была безумно воодушевлена и готова покорять модный мир. На деле меня ждало много сложностей, но, знаете, их преодоление стоило того, что есть сейчас! Главный совет начинающим дизайнерам — получать удовольствие от того, что ты делаешь, и делать это на совесть! Если твой продукт по-настоящему достойный, то рано или поздно о нем узнают. Век социальных сетей и доступности информации — это и плюсы, и минусы. Когда я начинала работать над своими первыми коллекциями, мне было особо не к кому пойти за советом, не у кого пройти практику. Сейчас же очень много дизайнеров разного уровня, и я бы очень советовала посвятить первое время погружению в уже работающую марку! Это колоссальный опыт, который поможет избежать некоторых ошибок. Я с удовольствием беру к себе на практику начинающих дизайнеров и рада делиться своими знаниями.

А какой лучший профессиональный совет давали в жизни тебе?

Найти свою историю, свою нишу и много работать.

Как ты начинаешь работу над каждой новой коллекцией? Где черпаешь вдохновение?

Главный источник вдохновения для меня — Петербург! Я живу здесь уже 10 лет, но мне нравится находить на улицах города что-то новое или, наоборот, заряжаться моими «местами силы». Люблю рассматривать детали архитектуры, посещать выставки и спектакли, наблюдать за жителями и туристами — все это особый мир, в котором никогда не бывает скучно. Работа над коллекцией продолжается несколько месяцев: поиск вдохновения, moodboard, эскизы, ткани, аксессуары… Обычно я вижу, как лучше использовать тот или иной принт в одежде (разместить его на платье во всю длину или замостить фрагмент на рукавах), но иногда бывает и так, что во время примерок мы меняем первоначальную задумку.

Сложно ли быть дизайнером в России?

И да, и нет. С одной стороны, у нас плохо с образованием, мало кадров, сложности с фурнитурой и тканями; с другой — мало где можно позволить себе стать дизайнером собственной марки сразу после окончания института, без многолетней практики в модном Доме.