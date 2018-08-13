Вырядилась как груша

В этом сезоне специалисты Института цвета Pantone представили палитру из 10 модных цветов, и к ним добавлена палитра из 5 классических цветов.

Редакция SHE вместе с Анной выбрали 7 самых интересных и подобрали варианты предметов гардероба по цветам.

Но сначала простые правила подбора цвета одежды:

— Если, надев блузку, видите, что лицо не посвежело, вылезли круги под глазами, усилилась носогубная складка — это явный признак того, что цвет вам не идёт.

— Если все равно хочется добавить этот цвет в гардероб, то располагать его следует подальше от лица. Самое безопасное — посмотреть на аксессуары.

— Чем плотнее и темнее цвет волос, тем темнее может быть цвет одежды. Такой же способ работает и на светлые волосы.

Цвет «Доблестный мак» — яркий, нескромный, экспрессивный оттенок красного.

«Способен заряжать энергией, вселять уверенность, настраивать на оптимистический лад долгой и холодной зимой. Он будет привлекать внимание. Хорош как в соло-исполнении, так и в сочетании с другими оттенками палитры. Одно из самых, пожалуй, необычных сочетаний — с цветом «лепесток крокуса» (о нём будет ниже в материале. — М. М.), самое трендовое — с «туманным синим»», — рассказывает стилист.

Цвет «Ультрафиолет» стал модным ещё весной и перешел в осенне-зимнюю палитру.

«Мистический цвет, который символизирует творческое начало и богатое воображение. Цвет хорошо сочетается с многими оттенками палитры. Одни из любимых: «ультрафиолет» и «красная груша», «ультрафиолет» и «зелёный кетцаль», «ультрафиолет» и «блестящий миндаль». Цвет хорошо смотрится в замше, кашемире, шерсти», — предлагает варианты сочетаний Анна.

Цвет «Красная груша» — благородный и насыщенный красный с выраженным бордовым подтоном. Исключительно осенний цвет. Стилист отмечает, что подобные цвета часто встречаются в осенних палитрах, его любят за красивые сочетания, за благородство и ощущение тепла. Сочетания: «красная груша» и «оливка», «красная груша» и «ультрафиолет» и «доблестный мак», «красная груша» и «блестящий миндаль», «красная груша» и «зелёный кетцаль».

Цвет со смешным названием «Сурикат» добавлен в классическую палитру и считается базовым, нейтральным цветом. Стилист рассказала, что он легко впишется в любой гардероб, а покупки в этом цвете будут инвестиционными. Если цвет пришёлся по душе, в нём можно смело смотреть дорогие вещи.

Цвет «Оранжевый апельсин» сложно добавлять в гардероб.

«Нужно обладать достаточной порцией смелости, чтобы надеть оранжевое платье или пальто. Другое дело аксессуары (туфли, сумки, перчатки) — они добавят сочности и динамики целому образу», — комментирует образ Анна Ладан.

Цвет «Зелёный кетцаль» — насыщенный зелёный с глубоким синим подтоном.

«Многогранный роскошный, цвет. Хорош как в соло-исполнении, так и в сочетаниях с другими цветами. Пожалуй, сложно найти фактуру, в которой этот цвет смотрелся бы плохо. Замша, гладкая кожа, букле, мех, шёлк, кашемир», — у Анны и редакции SHE цвет ассоциируется с респектабельностью и благополучием.

«Лепесток крокуса» — цвет скорее весенний, чем осенний; лёгкий и воздушный.

«Мне очень нравится сочетание этого цвета с чёрно-белым принтом (клетка, горох, полоска)», — рассказывает Анна Ладан.

Хорошо будет смотреться со светлыми оттенками нейтральных тонов, но если захочется яркости, то его можно смело сочетать с «доблестным маком», «зелёным кетцалем», «сурикатом».

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