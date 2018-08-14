ИКЕА-2019: 10 вещей из нового каталога бренда

Мы полистали новый каталог ИКЕА-2019, который на днях появился в США, и спешим рассказать о классных новинках и свежих трендах. Русскоязычную версию традиционно ждем в сентябре и делаем ставки, что из предметов, доступных в Америке и пока не представленных у нас, появится и в российских магазинах бренда.

Фишки новой серии модульных диванов — дополнительная глубина сиденья и большие, мягкие подушки. Их не обязательно выкладывать вдоль спинки в аккуратный ряд: легкий беспорядок этим моделям только добавит шарма.

Вообще расслабленная небрежность и небольшой творческий хаос в интерьерах — один из основных трендов нового каталога.

В прошлом году ИКЕА порадовала нас линейкой кожаных мебельных ручек ОСТЕРНЭС. А теперь представила и мебель для спальни, где эти стильные ручки стоят «по умолчанию».

Новинки обещают быть хитами, ведь, несмотря на лаконичный дизайн, выглядят они очень необычно. Особенно кровать, изголовье которой — это по сути «голая» рама с двумя подушками на кожаных ручках. Интересно, как на этом спать? Ждем кровать в России, чтобы проверить.

Работая над новыми принтами для постельного белья, дизайнеры ИКЕА обращались к мотивам архивных исторических тканей. Впрочем, цветочный узор на этом постельном белье из перкаля выглядит вполне современно.

Этот ковер симпатичен нам своей ретро-расцветкой и выразительной текстурой. В составе — джут и натуральная шерсть: то, что нужно для нашего климата. Интересно, подвезут такие ковры в российские магазины?

В компактных пространствах, на которые ИКЕА который год подряд делает основной упор, обязательно стоит отыскать место мультифункциональным вещам. Например, вешалке с зеркалом с отсеками для мелочей — еще одной яркой и по-настоящему многозадачной новинке американского каталога.

Теоретически у этой подставки-перевертыша из ротанга нет ни верха, ни низа. Если цветочный горшок красивый, и его не хочется прятать, предмет можно использовать как пьедестал. А можно — как кашпо, поместив горшок внутрь.

Абажуры, ковры, подушки, полотенца, постельное белье, книги и многое другое — горячая новинка года, детская коллекция ИКЕА, порадовала разнообразием ассортимента. Дети точно будут в восторге от игрушек, а мамы и папы — от корзин для хранения вещей: приучать малышей к порядку через игру — пожалуй, самый действенный способ.

В новом каталоге можно заметить, что бренд все чаще фокусируется на глубоких, сложных оттенках, необычных формах и богатых текстурах. И при этом все равно остается верным традиционному минималистичному дизайну.

В этому году ИКЕА дополнила линейку лаконичных светильников НИМОНЕ прикроватной лампой. Если она появится у нас, то наверняка станет настоящей отдушиной для всех, кто любит читать перед сном. Лампу можно вращать как угодно и задавать потоку света любое направление.

Кажется, советская эмалированная посуда переживает новое рождение! И это прекрасный повод обзавестись парочкой кашпо с ностальгическим дизайном. У модели два размерных ряда, чтобы любой горшок поместился.

Оттенки терракоты, розового и темно-синего и двусторонний рисунок — у этого чехла есть все шансы еще долго оставаться в тренде и не надоедать.