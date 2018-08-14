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Итальянский керамогранит с эффектом льна
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Итальянский керамогранит с эффектом льна 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Керамогранитные плиты большого размера — один из популярных и востребованных материалов в мире керамики. Они всё чаще применяются в создании современных стильных интерьеров, удачно передавая красоту природных материалов (таких как мрамор, оникс и травертин), сильный характер металлов, изысканную простоту бетона.
Среди коллекций большеформатных керамогранитных плит особенно выделяется Dream от итальянской фабрики Fondovalle. Вдохновение для создания этой коллекции черпалось в природном очаровании натурального льна — этой давно известной и любимой дизайнерами ткани.
Авторы вплели в текстуру изображения лесов: привычного, но в то же время волшебного (Woods Dream), и тропического (Jungle Dream). Сама природа проникает в архитектуру, создавая тёплые и гармоничные пространства. Три природных пастельных оттенка плит: свежий и светлый Cotton, сероголубой Navy Blue и зеленосерый Sage, размерами до 120х240х6,5mm, легко сочетаются с поверхностями под дерево и камень.
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