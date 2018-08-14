Модный блогер Анжела Арутюнян назвала 5 идеальных цветов в одежде для тех, кто хочет выглядеть моложе

1. Ultra Violet

Именно «ультрафиолет» Pantone провозгласил главным цветом 2018 года. Хоть он и кажется не столь практичным и даже весьма смелым, не стоит сбрасывать его со счетов. Цветовые комбинации с ним бесконечны. Начнем с самых простых. Белый и молочный оттенки с фиолетовым смотрятся столь элегантно, что носить такие сочетания можно даже в деловом дресс-коде — это здорово разнообразит его и при этом не лишает уместности и гармоничности. Обязательно: в фиолетовом цвете должна быть нижняя часть одежды, никак не наоборот! Аксессуары в таких образах могут быть как контрастными (для тех, кто не боится ярких решений), так и абсолютно нейтральными. В сочетании с нежно-розовым фиолетовый визуально отнимет у вас пару лет и прибавит пару часов сна. Если же вы готовы к более смелым вариантам, то создавайте ансамбли фиолетового с зеленым, желтым, красным, бирюзовым и оранжевым. Правда, при таких сочетаниях желательно обладать не только смелостью, но и стройной фигурой. Потому что яркие блоки акцентируют внимание на каждом лишнем килограмме. Составить удобный и стильный деловой образ можно, если к фиолетовым брюкам или юбке добавить белый топ и блузку от магазина Milano Moda.

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Зеленый Arcadia

Еще один важный цвет сезона. Самый чистый зеленый, именно его мы чаще всего встречаем в природе, поэтому ему не остается ничего, кроме как освежать наши образы и настроение. Если хотите «дабл свежести» — вновь обращаемся к природе и там же находим подсказки: розовые цветы на зеленом стебле, желтые лимоны с зелеными листьями, горизонт зеленого поля и голубого неба… И повторяем все это в своих образах. А если ну совсем не решаетесь на яркий зеленый в одежде, то что мешает добавить его в качестве аксессуаров? Зеленые лодочки, сумка, платок или украшения — их достаточно, чтобы даже самый нетривиальный наряд бежевого или серого цвета оказался на должном модном уровне. И вполне хватит, чтобы в целом преобразить любой скучный образ в яркий, не делая вас при этом похожей на светофор. Готовы на большее? Носите зеленый со звериными принтами! Создайте роскошный вечерний образ с помощью зеленого платья от модного дома Ianis Chamalidy. Добавьте к нему золотые аксессуары — и вы точно не останетесь незамеченной!

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Pink Yarrow

Пожалуй, на этом трендовом оттенке завершим с яркими цветами. Но прежде разберем его по всем пунктам. Как и предыдущие два оттенка, яркий розовый подходит и блондинкам, и брюнеткам, и рыжим. Да, все верно, рыжим розовый подходит прекрасно! Сомневаетесь? Посмотрите на рыжих голливудских звезд, предпочитающих розовый для красных ковровых дорожек. Избегать розового стоит только тем, у кого красный подтон кожи, — розовый его лишь усилит. Обладательницам светлой кожи он придаст нежности, смуглым — сексуальности. Очень гармонично смотрится розовый с сиреневым, светло-серым, пастельно-желтым и бежевым. А лучше всего сочетать в одном образе два разных оттенка розового и разбавить молочно-белым. Клубничное мороженое в одном рожке с ванильным смотрится всегда гармонично — в одежде действуют те же законы. Деловой образ в розовом цвете вы можете разбавить нежно-персиковыми туфлями от CORSOCOMO и белой сумкой-портфелем от GRIZZLY.

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Голубой

Это не только один из модных цветов сезона, но и вообще классический летний цвет. Оттенки голубого в свои образы с удовольствием добавляют члены королевских семей. И чем они старше, тем больше голубого в их образах. Это позволяет им выглядеть благородно, молодо, в меру ярко и никогда не вычурно. Голубой позволяет создавать ансамбли с мягким контрастом. Его легко сочетать с базовыми цветами — серым, белым, коричневым. Впрочем, и яркий контраст с красным будет смотреться идеально. Все помнят платье Кэрри Брэдшоу в этих цветах? Если вы предпочитаете такие контрасты, учтите: самый яркий цвет должен оказаться на той части тела, которую вы хотите подчеркнуть, а вот голубой нейтрализует все невыгодное в фигуре. Если вы любите платья, подберите модную новинку актуального оттенка в бутике дизайнера Маши Горячевой. Модели свободного кроя подчеркивают достоинства фигуры и скрывают недостатки.

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Серый

Что же делать, если весь ваш гардероб в сером цвете или просто вы предпочитаете нейтральные оттенки? Кардинально менять все не обязательно, но и теряться в толпе не стоит. Начните с малого и держите курс на большее. В комплекте с серыми брюками замените белую блузку на салатовую, нежно-персиковую или мятно-бирюзовую. Когда войдете во вкус, к серой юбке добавьте кораллово-красный топ, а поверх серого платья наденьте желтый кардиган или куртку из синего денима. При любых цветовых комбинациях не забывайте, что все модные правила должны адаптироваться под вас. Поэтому первым делом смотрите, как цвет сочетается с вашей кожей, гармонирует ли с лицом и цветом глаз, не акцентирует ли внимание на синих кругах под глазами, не придает ли усталости. Ближе к лицу должны быть те цвета, которые подчеркивают румянец, здоровое сияние кожи, красиво оттеняют или гармонируют с цветом глаз и волос. Яркие цвета могут выделять объемы или визуально создавать их. Это тоже можно выгодно использовать. Немного практики перед зеркалом плюс объективная оценка своих достоинств и недостатков — и вы научитесь создавать беспроигрышные цветовые сочетания, которые идеально подойдут вашему стилю, образу жизни и настроению. Это лишь начало работы с цветом, и если вас завлечет этот процесс, мы готовы идти дальше, разбирая каждый оттенок, будь он в тренде или просто в ваших фаворитах. Напишите в комментариях ниже, какие цвета и оттенки вам нравятся, как вы их сочетаете, на что ориентируетесь. Комбинируем оттенки правильно:

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