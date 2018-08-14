Сочетание цветов в интерьере: таблица 

Подбирая цвета для оформления интерьера лучше всего обратиться к дизайнеру, имеющему на руках таблицы проверенных сочетаний, или хотя бы к знакомому художнику, знающему основные правила комбинирования оттенков.
А можно проявить фантазию и самостоятельно подобрать краску для пола, стен и потолка, а затем докупить понравившуюся мебель на свой вкус. Результат все равно получится приятным, если следовать простым рекомендациям.
Немного теории
Все таблицы сочетания цветов в интерьере основаны на 2 основных понятиях:
Цветовой круг. Это диаграмма, через которую подбираются оттенки для стен, пола, потолка и мебели. На ней легко определить, какие краски хорошо сочетаются, а какие будут создавать контраст. Чаще всего для оформления рекомендуется использовать цвета, расположенные рядом в диаграмме. Выбрав оттенок через сектор, получится неприятное для глаз сочетание.
Холодные и теплые цвета. Все оттенки зеленого и синего считаются холодными, а желтого и красного — наоборот. Если цвет не вызывает «температурных ощущений», он считается нейтральным и используется для смягчения эффекта от других красок. Специалисты рекомендуют использовать для интерьера только теплые или холодные тона, не смешивая их.
yandex_ad_1 Черный, белый и серый не относятся к этим категориям и называются ахроматическими. Они используются по несколько иным правилам, скорее, как акценты «темный-светлый». Рекомендуется, чтобы всегда более темные тона располагались ближе к полу и использовались для оформления мебели, а светлым выкрашивались верхние детали интерьера.
Это подарит чувство стабильности и визуально увеличит комнату.
Также надо учитывать психофизиологические факторы. Так не секрет, что красный будоражит и стимулирует к активным действиям, что не подходит для спальни. А черный визуально уменьшает помещение, и потолки в него можно красить только, если они выше 3 м, чтобы они не «давили». Поэтому есть несколько общих тенденций, на которые можно опереться, создавая интерьер.
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Выбор по назначению
Дом — это, в первую очередь, место для отдыха. Поэтому правильный подбор цвета поможет максимально реализовать эту функцию:
Помещение
Оформление
Прихожая
Чтобы возвращение домой поднимало настроение, надо выкрасить помещение в серебристых, зеленых, желтых и бежевых тонах. Также можно использовать акценты голубого и красного.
Санузел
Ощущение свежести и чистоты дарит вся светлоголубая палитра.
Кухня и столовая
Это не только место для приема пищи, но и традиционная зона спокойного отдыха и интимных разговоров. Поэтому специалисты рекомендуют использовать оттенки желтого и бирюзового.
Гостиная
Это универсальная комната, поэтому и оформление лучше выполнить в мягких нейтральных пастельных тонах.
Спальня
Лучшим цветом для качественного сна считается фиолетовый и его комбинации с пастелью.
Детская
До возраста 10 лет достаточно просто сделать комнату яркой. А когда у ребенка появятся предпочтения, можно использовать различные оттенки любимого цвета.
Рекомендованные универсальные цвета — это необязательное к выполнению правило. Каждый хозяин жилища подбирает оттенки под собственные вкусы.
yandex_ad_2 Стилевое оформление
Если совсем углубиться в нюансы дизайнерского искусства, то можно ориентироваться на определенные стили. Так, пол, потолок, стены и мебель будут восприниматься, как единый интерьер, а не отдельные его элементы, зачем-то собранные в одном помещении.
В таком случае правила сочетания цветов становятся более жесткими. Есть определенные таблицы и палитры оттенков, которые регламентируют соответствие тонов тому или иному стилю.
Наиболее классические сочетания:
Стиль
Классика
Белый в сочетании с любыми другими красками.
Кантри
Песочный, коричневый и светло-желтая неяркая палитра
Прованс
Светло-молочный и комбинация розового с голубым
Сочетание теплых и холодных тонов: красный и оранжевый с зеленым и синим
Хай-тек Строгие черный и белый с включениями металлика
Барокко
Все пастельные оттенки без исключений
Пин-ап Яркая вызывающая комбинация желтого и розового
Модерн
Спокойный стиль с преобладанием зеленого и синего, коричневого и бежевого
Эко-стиль
Древесные краски: коричневый и темно-зеленый
Минимализм
Черное и белое
Чтобы жить в помещении было максимально комфортно, дизайнеры также рекомендуют учитывать фактор износа.
Стены и потолок, а особенно пол, перекрасить сложнее, чем купить новые полки или стулья.
Поэтому лучше всего подбирать универсальные решения, чтобы отдельные детали интерьера можно было легко заменить. Так не придется выкидывая надоевший и уже скрипучий диван заодно с новой мебелью покупать обои или краску для полноценного ремонта.